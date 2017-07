Oubliez l’Omnium canadien à Montréal

OAKVILLE | L’Omnium canadien n’est pas près de revenir à Montréal et au Québec, selon les informations obtenues par Le Journal de Montréal.

L’évènement restera dans la grande région de Toronto, à l’ombre du gratte-ciel de la rue Bay Street de son principal commanditaire, la Banque Royale du Canada (RBC). Golf Canada et RBC ont par ailleurs prolongé leur entente de six ans plus tôt cette semaine.