Photos souvenirs: Benoît Brière

La pub

Photo d'archives

Un des nombreux visages qu’a adoptés Benoît Brière dans le cadre des ­publicités qu’il a tournées pour Bell (de 1992 à 2006). Surnommé Monsieur Bell, le comédien a prêté son image durant 14 ans et a enregistré plus de 140 annonces télé pour la compagnie­­­.

Un de ses premiers rôles

Photo d'archives, Yvon Caron

Dans la pièce Petit monstre, qu’il jouait à l’automne 1993, Benoit Brière ­interprétait le rôle du père d’un petit monstre très matinal, interprété par Guy Jodoin. Pas étonnant qu’il soit si décoiffé. Il a obtenu le rôle deux ans après sa ­sortie de l’École ­nationale de théâtre, à l’âge de 28 ans.

Cher Olivier

Photo d'archives

En 1997, Benoît Brière relevait le défi de tenir le rôle d’Olivier Guimond dans la série biographique Cher Olivier, aux côtés de Bernard Fortin qui incarnait Denis Drouin. Il remporta, cette année-là, le grand prix ­Gémeaux pour un rôle dramatique masculin.

Polyvalent

Photo d'archives, Monic Richard

Benoit Brière en 1998. Il avait 33 ans et on l’avait déjà vu dans plusieurs séries télé dont La Petite vie, où il incarnait Momo, un Français stéréotypé avec sa Bobonne (Véronique Le Flaguais), mais aussi dans Marguerite Volant et dans le téléfilm ­dramatique l’Histoire de l’oie de Michel Marc Bouchard.

Un comique né

Photo d'archives

Dans Le barbier de Séville, présenté au Théâtre du Nouveau Monde en 1999 (photo­­­), mise en scène de René-Richard Cyr, le comédien jouait le rôle de l’insolent valet Figaro. Le talent de comique de Benoît Brière lui a permis de jouer un grand nombre de rôles du répertoire classique.