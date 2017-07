[QUIZ] Connais-tu bien ces vedettes qui font des blagues pour payer le loyer?

Présenté par

Du 6 au 29 juillet, Montréal deviendra un véritable zoo dans lequel s’échapperont des bêtes de scènes. Pour la 9e édition du Zoofest, on retrouvera plus de 250 artistes dans plus de 160 spectacles d’humour, de musique et de théâtre.

Il y aura des figures bien connues du grand public, des nouveaux venus et des gens de l’underground.

Afin de te mettre l’eau à la bouche, voici un petit quiz sur ce qui t’attend à Zoofest.

Quiz Question #1 On l’adore, mais comment s’écrit son nom déjà? Advil Alkhaliné Adeeb Al-Khalitey Adib Alkhalidey DJ Al-Khaled-Ey A Doob El-Calciné Yvon Deschamps Tellement 2013 cette question!

Les jokes sur le nom d'Adib sont vieilles (scusez!), mais l'humoriste nous revient cette année avec du tout nouveau matériel. On pourra le voir dans quelques spectacles à Zoofest, dont Extrêmiss. Question #2 Excellent comédien et humoriste, le plus grand talent d'Arnaud Soly demeure sans contredit de pouvoir interpréter «My Heart Will Go On» de Céline Dion… En chantant avec la voix de Lise Dion Avec des «pets de d'sous d'bras» En raclant ses ongles sur un tableau à craie En expirant du nez dans une flûte à bec pendant qu'il mange des Doritos Un flûtiste magique! Un humoriste magnifique!

Ça t'es déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu te dis : "J'ai besoin d'un adulte" et de réaliser que t'es le seul adulte "responsable" dans la pièce? Si c'est le cas, tu vas aimer le premier spectacle stand-up solo d'Arnaud Soly. Question #3 Comment se nomme le spectacle «pour les grands» que va présenter Annie Brocoli à Zoofest? La vierge Annie Je n'aime pas les enfants tant que ça Brocoli et alcool : l'enfer d'une chanteuse de comptines Sexe, drogues & musique pour enfants SVP, faites taire ces p'tits morveux Annie : je suis femme, tu es enfant Comme on ne l'a jamais vue!

Après avoir vu Gilbert Rozon et Joël Legendre faire une sortie de zone à Zoofest, Annie Brocoli est l'artiste la plus improbable pour poursuivre cette nouvelle tradition! Question #4 Avec son partenaire Aba, il produit des vidéos très populaires qui s'attaquent aux sujets d'actualité avec un humour délicieusement irrévérencieux. Marhsawn Lynch Eddy King Erich Preach Éric Duhaime Suis la page Facebook Aba & Preach

Profite de l'immense énergie en live de Preach avec les spectacles : le «Franglos Comedy Show», «Le Social justice warrior show 2» et «Les Z’importés». Eddy King sera également de la programmation du festival. (pas Éric Duhaime par contre) - CRÉDIT PHOTO : FACEBOOK/PREACH Profite de l'immense énergie en live de Preach avec les spectacles : le «Franglos Comedy Show», «Le Social justice warrior show 2» et «Les Z’importés». Eddy King sera également de la programmation du festival. (pas Éric Duhaime par contre) - CRÉDIT PHOTO : FACEBOOK/PREACH Question #5 Ces deux humoristes américaines se sont fait connaître mondialement avec un podcast qui se nomme… Guys We Fucked (Des gars qu’on a fourrés) Guys We Loved (Des gars qu’on a aimés) We Hate Men (On désteste les hommes) We Date Men (On fréquente des hommes) Pas de place pour le «slut-shaming» ici!

Pour de l'humour décapant et débridé, ne manque pas Corinne Fisher et Krystina Hutchinson lors des spectacles «Hosts With The Most» au Théâtre Sainte-Catherine. CRÉDIT PHOTO : FACEBOOK Question #6 À part avoir créé un petit festival d'humour que vous ne connaissez probablement pas (LOL), quel métier Gilbert Rozon a-t-il déjà occupé? Fossoyeur Imprimeur Éditeur de bottins téléphoniques Jury dans une émission de télé française Dragon Toutes ces réponses Juste Gilbert!

Juste Gilbert, son one man show, sera présenté au Monument national. CRÉDIT PHOTO : QMI Question #7 On pourra voir Jay du Temple à Zoofest dans «Mais…» et « Not Gala». Pourquoi sera-t-il à Bali cet automne? Il assure la première partie de Sugar Sammy dans sa nouvelle tournée mondiale Il anime la prochaine saison d'Occupation Double Il a toujours voulu goûter au café kopi luwak pour lequel on utilise des graines récupérées dans les excréments d'un petit animal Il prévoit faire une retraite spirituelle Le plus beau man-bun de la province!

Sais-tu que Jay n'est pas juste beau? Il est aussi drôle. Va le voir si tu ne nous crois pas! CRÉDIT PHOTO : QMI Question #8 «Un 5 à 7 c'est pas une plage horaire de 2 heures figées dans une journée, c'est un état d'esprit.» À quel duo humoristique, qui se produira à Zoofest, devons-nous ces sages paroles? Sexe Illégal Lucas Brothers Les Pic-Bois Les Grandes Crues Yayyy! Ils seront tous au festival!

On pourra voir ces 2 hilarantes filles dans «Le Show Malade Mental : La rechute». Tous les autres duos sont aussi de la programmation 2017 du Zoofest. On pourra voir ces 2 hilarantes filles dans «Le Show Malade Mental : La rechute». Tous les autres duos sont aussi de la programmation 2017 du Zoofest. Question #9 Lequel de ces #hashtag n’est généralement pas associé à Murphy Cooper, poète et «enseignant à l’école primaire», qu’on pourra voir dans le spectacle «Le rêve de Nicolas» avec Julien Bernatchez et plusieurs autres? #CONNULIFE #PLÈBSTER #VERDUNLUV #MTLCRÉOLEFRANGLAISSTREETSLANG Les chanceux auront peut-être droit à un selfie avec lui!

Ne manque pas ta chance d'être vu dans la même pièce que Murphy! Il n'y aura qu'une représentation le 7 juillet au Studio Hydro-Québec du Monument national. CRÉDIT PHOTO : FACEBOOK/MURPHY COOPER Question #10 C'est le retour sur scène de Richard Z. Sirois et des Justiciers masqués avec «Le show interactif commentts». Pourquoi est-ce que l'ex-RBO a quitté le groupe dans les années 80? Il n'avait pas accepté la défaite aux mains d'André Ducharme dans une compétition de cuisine Il était tanné de l'odeur corporelle de Bruno Landry Pour se concentrer sur l'animation radiophonique Guy A. Lepage avait lancé son Félix dans un couloir QMI Possible de participer au spectacle!

«Le show interactif Commentts» offre une vision caricaturée des manchettes de l'actualité. Le public est aussi invité à réagir aux nouvelles en direct pendant le spectacle. Question #11 Dans lequel de ces classiques de la comédie n'a pas joué Bryan Callen? Austin Powers 2 Bad Santa Old School The Hangover De l'humour sans détour!

En plus d’être très actif au grand écran et à la télévision, Callen vient présenter son «one man show» au mythique Café Cléopâtre. CRÉDIT PHOTO : AFP En plus d’être très actif au grand écran et à la télévision, Callen vient présenter son «one man show» au mythique Café Cléopâtre. CRÉDIT PHOTO : AFP Question #12 Que sont les « WordUP! »? Ces soirées très populaires sont organisées par Filigrann, membre du légendaire regroupement artistique K6A. Des combats de rimes durant lesquels les participants s’insultent Une compétition de dictée en franglais Des soirées de poésie slam grivoise récitée par des artistes en suspens dans les airs Des soirées de scrabble et de quiz sur fond de musique rap Gros Shoutouts à Jasmin Roy!

Les fameux rap «battles» a capella auront une saveur bien particulière dans le cadre du Zoofest. Des pros du milieu affronteront des humoristes dans des guerres d'insultes qui feront frémir les oreilles chastes. CRÉDIT PHOTO : FACEBOOK/FILIGRANN & FACEBOOK/FREDDY GRUESUM Question #13 Étienne Dano a réussi l'exploit de présenter son premier «one man show»… Dans 6 provinces canadiennes Dans 6 fuseaux horaires Dans 6 pays À 6 ans Est-ce que son nouveau matériel va passer le test?

C'est dans une ambiance décontractée, pourvue de dynamisme et de fougue, qu'Etienne Dano présente du nouveau matériel qu'il a préparé en vue de son 2e «one man show»! CRÉDIT PHOTO : QMI Partagez votre résultat sur Facebook

