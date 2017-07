Shapovalov contre Polansky, la revanche du vétéran à Granby

GRANBY | Moins d’une semaine après sa défaite en finale du Challenger de Gatineau, l’Ontarien Peter Polansky a vengé cet échec contre son jeune compatriote Denis Shapovalov, hier.



Le vétéran de 29 ans a malmené l’étoile montante en des manches de 6-2 et 7-5 pour se faufiler à la ronde ultime pour une troisième semaine consécutive en sol canadien, clouant le spectacle avec un puissant smash.

Il tentera donc de décrocher son premier titre de la saison, aujourd’hui, contre le Slovène Blaz Kavcic, celui-là même qui l’avait freiné en finale à Winnipeg.



«Je crois que son service n'était pas aussi efficace qu'à Gatineau, où la balle rebondissait très, très haut, a mentionné Polansky au sujet de Shapovalov. Ici, le court est un peu plus rapide. La plupart du temps, j'étais capable de mettre ma raquette sur la balle pour le forcer à jouer de la ligne de fond. Je crois que ça a fait une énorme différence.»



Pointant au 118e échelon mondial, son meilleur rendement à vie, Polansky semble inébranlable depuis son arrivée dans les Cantons-de-l’Est.

Joue-t-il le meilleur tennis tout court de sa carrière?

«J’ai démarré l’année en force, mais mon niveau a ensuite baissé et j’ai perdu de la confiance. Mais quand tu gagnes beaucoup de matchs serrés comme ça, ça aide beaucoup à la confiance, a soutenu celui qui bénéficiera vraisemblablement d’un laissez-passer au tableau principal de la Coupe Rogers de Montréal. Je joue mon meilleur tennis présentement, probablement le meilleur de ma carrière.»



Du déjà-vu



Comme il l’avait fait au terme du tournoi de Gatineau, Shapovalov a encensé son adversaire de 11 ans son aîné.



«Peter a très bien joué et il en sera à sa troisième finale de suite, a débité l’Ontarien après avoir fait patienter les représentants des médias un long moment. Il joue avec beaucoup de confiance et c’est un excellent joueur. Évidemment, je suis déçu d’avoir perdu, mais si j’avais à perdre contre n’importe quel joueur, j’aurais voulu que ce soit contre un Canadien et un gars formidable comme Peter.»

La veille, en raison du match marathon précédant le sien, la 130e raquette mondiale avait quitté le terrain bien après minuit.

Mais la fatigue n’a pas été un facteur dans la défaite, selon lui.

«Peter vient de connaître trois longues semaines, alors ce n’est pas vraiment une excuse pour moi. Il a juste mieux joué que moi aujourd’hui», a-t-il lâché.

À Montréal

Shapovalov se tournera maintenant vers la Coupe Rogers pour sa première présence à Montréal.

L’an dernier, devant le public torontois, il avait surpris au tour initial l’Australien et 11e tête de série, Nick Kyrgios.

«Ça va être ma deuxième Coupe Rogers et ma première à Montréal. Je m’attends à beaucoup d’émotions avec la foule très intense. Ça va être une expérience agréable et j’espère pouvoir jouer comme l’an passé.»

Dans l’autre demi-finale, le Canadien Brayden Schnur n’a pas fait le poids contre le favori Kavcic, vainqueur 6-2, 6-2. En double, sa compatriote Carol Zhao a été couronnée aux côtés de l’Australienne Ellen Perez.