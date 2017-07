Une première en Europe

Foodie notoire et reconnu, il n’y a pas de cachette, Christian Bégin adore la bonne bouffe et les bons vins. Il aime tellement cet univers qu’il n’hésiterait pas à occuper un emploi de serveur, s’il ne pouvait plus gagner sa vie comme animateur ou comédien.

« Je suis un passionné de restauration. J’ai été serveur pendant des années et je retournerais exercer ce métier, si demain, je n’avais plus de job. Et je serais heureux », a-t-il laissé tomber, au cours d’un entretien.

Une chose qui n’est pas sur le point d’arriver, à court et moyen terme, avec son travail à l’animation de l’émission Y’a du monde à messe, une nouvelle saison de Curieux Bégin, dont le tournage reprendra dans quelques semaines, et un tout premier rôle au cinéma dans Le problème d’infiltration, nouveau long-métrage du cinéaste Robert Morin.

Pour la dixième saison de ­Curieux Bégin, qui entrera en ondes à ­l’automne à Télé-Québec, l’animateur a vécu une aventure totalement inattendue, lorsque l’équipe a été en France, à Paris et dans la vallée de la Loire, pour le tournage de deux émissions.

On est loin des premières saisons de l’émission où l’animateur circulait en scooter dans les villages du Québec.

« Il s’agit, pour nous, d’une première en dix ans. C’est quelque chose qu’on nous a proposé. Honnêtement, je n’ai jamais pensé qu’on irait, un jour, tourner en Europe. Je me disais que c’était plus le terrain de Josée Di Stasio qui a été à Paris, en Italie et à San Francisco. On était très étonnés et surtout contents de pouvoir aller voir ailleurs si on était là » a-t-il fait remarquer.

La sommelière Ethiliya ­Hananova, qui a fait partie de l’équipe de ­Curieux Bégin, a été le point de contact pour ce périple gastronomique de l’autre côté de l’Atlantique.

« Elle vit maintenant à Paris. Elle a été notre fixer et elle nous a ­trouvé des endroits qui ressemblent à l’esprit de Curieux Bégin. Ce fut deux journées de tournage extraordinaires », a lancé Christian Bégin.

Une messe populaire

Après neuf ans sur les ondes, l’animateur précise qu’il est toujours facile de bâtir des saisons qui ont aujourd’hui 23 épisodes.

« La réponse du public continue d’augmenter. Habituellement, après 10 ans, tu atteins un plateau et tu te prépares à tirer la plogue. Les gens sont encore au rendez-vous et ça, c’est une belle surprise. Je suis vraiment privilégié de gagner ma vie en mangeant bien, en buvant bien et en rencontrant des gens allumés. Je dis merci tous les jours que je vais travailler », a-t-il fait savoir.

Christian Bégin indique que ­l’émission a des invités chouchous et favoris, qui reviennent chaque ­année comme les Colombe Saint-Pierre, Isabelle Richer, Normand D’Amour, Danny Saint-Pierre et autres.

« La talle est grande au Québec. Il y a mille possibilités d’invités et il y a toujours de nouveaux chefs. On a trouvé ce qui fonctionnait et ce ­rendez-vous-là plaît encore aux gens. On ne cherche pas à se renouveler. C’est une recette qui fonctionne bien », a-t-il dit.

Vraies rencontres

Le comédien avoue se plaire dans le siège ­d’animateur de la ­nouvelle émission Y’a du monde à messe, sur les ondes de Télé-Québec.

« Je n’ai jamais pensé que c’était pour m’arriver, une affaire de même. La réponse est au-delà de toute ­espérance. On espère, lorsque l’on part une émission, que ça va marcher, mais on ne pensait pas que la réponse était pour être aussi forte que ça. C’était un défi et un pari assez osé de présenter une émission estivale avec du contenu », a-t-il mentionné.

Une des recettes de ce succès, outre le décor d’une ancienne église, ­l’aspect convivial et le chœur ­gospel qui chante les noms des invités, repose sur le fait que les artistes ne vont pas là pour faire de ­l’autopromotion.

« Ça change tout », a précisé ­l’animateur, ajoutant que les ­éléments en place favorisaient une vraie rencontre avec les invités et de vraies discussions.

Y’a du monde à messe est présenté les vendredis à 21 h, avec des rediffusions les dimanches à 19 h 30 et les lundis après le cinéma.

Le long-métrage Le problème ­d’infiltration sera à l’affiche à compter du 25 août.