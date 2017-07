Bethany Mota en 8 points

On s’entend : les youtubeurs sont l’un des phénomènes les plus populaires de l’heure (ça et le fidget spinner). Puisque de nombreux talents de YouTube de chez nous admirent Bethany Mota, le temps est venu de revenir à la source de cet engouement, en vous parlant de cette Californienne...

1. C’est en 2009 que Bethany a démarré sa chaîne YouTube. Sa première vidéo, d’environ sept minutes, présentait ses produits de beauté récemment achetés.

2. Elle a littéralement grandi ­devant la lentille de sa caméra : elle avait 13 ans à ses débuts et est désormais majeure selon les critères américains (elle a 21 ans).

3. « Faire le saut, me lancer dans cette aventure tête première, c’est ce qui a été le plus difficile, pour moi », explique Bethany ­lorsqu’on lui demande de parler des difficultés liées à YouTube.

4. À ce jour, la jeune femme a plus de 10 453 000 abonnés !

5. Bethany a une ligne de ­vêtements et d’accessoires mode, ainsi qu’un parfum.

6. Pour ses DIY (Do It Yourself), elle s’inspire de Pinterest, de magazines ou de blogues.

7. Un de ses « outils » préférés ? Le fameux Pot Mason.

8. Bethany a récemment ­présenté son livre Make Your Mind Up. Elle y parle de mode, de recettes, de ­décoration, de confiance en soi et de ­détermination, bref tout ce qui la rend accessible et attachante et qui fait que des millions de jeunes, aux quatre coins de la planète, l’admirent !

La phrase de la semaine

« C’est incroyable la quantité de souvenirs d’enfance liés à l’odeur de la soupe poulet et nouilles ! » – Frédérique Dufort

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Le 29 juillet :

L’événement Juste pour ados, animé par Pascal Morrissette, a lieu aujourd’hui sur la place des Festivals à Montréal. Les parents sont évidemment les bienvenus !

Le 1er août :

Pour voir Emma Watson dans un style de film différent, Le cercle : Le pouvoir de tout changer est un bon choix. Sur DVD.

Le 4 août :

Début du festival le plus festif, Osheaga !