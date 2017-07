Cinq humoristes se sont démarqués

La neuvième édition de Zoofest s’est terminée samedi dernier. À travers les dizaines de spectacles qui ont été présentés depuis le début du mois, quelques jeunes humoristes se sont particulièrement démarqués. En voici cinq qui seront à surveiller ces prochaines années.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Photo courtoisie Myriam Frenette

On attendait beaucoup de ce premier spectacle de Philippe Audrey-Larrue-St-Jacques (Like-Moi). Et il ne nous a vraiment pas déçus. Durant 60 minutes, Philippe-Audrey nous a emmenés dans son univers très intello et décalé. De l’humour allumé et très rafraîchissant qui s’est grandement démarqué des autres propositions à Zoofest.

Noémie Caillault

Photo courtoisie Myriam Frenette

Extrêmement attachante, Noémie nous a raconté sans pudeur les terribles épisodes qui ont assombri sa vie, après qu’elle eut appris qu’elle avait un cancer. On a écouté son récit avec une boule dans l’estomac. Heureusement, le spectacle s’est terminé sur une note d’optimisme.

Roman Frayssinet

Photo courtoisie Myriam Frenette

Il était bien difficile de manquer Roman Frayssinet cette année, tant le comique franco-québécois était de toutes les tribunes. Avec ses observations toujours justes et hilarantes, et son attitude faussement colérique, Frayssinet ne laisse pas indifférent.

Maxime Gervais et Dominic Massicotte (Les Pic-Bois)

Photo courtoisie Myriam Frenette

Chaque année, les Pic-Bois proposent un spectacle original différent à Zoofest. Après avoir parodié Cégep en spectacles l’an dernier, les deux comiques étaient de retour avec une fausse ligue d’impro qui nous a fait pleurer de rire. Incarnant plusieurs personnages, Maxime Gervais et Dominic Massicotte ont offert du burlesque, de l’absurde et plusieurs stupidités très divertissantes.