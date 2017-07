Des voix prometteuses et de grande qualité

Des auditions ont eu lieu à la grandeur du Canada pour monter la distribution de l’opéra Don Giovanni, et ça paraît. La production des Jeunesses musicales Canada présentée au Festival d’opéra de Québec est tout à fait impeccable vocalement.

À l’affiche à nouveau lundi soir et mercredi au Théâtre La Bordée, cette œuvre de Mozart, qui tournera jusqu’au printemps 2018, a été transposée sur un bateau de croisière et dans un contexte moderne.

Don Giovanni porte une chemise imprimée, fume la cigarette électronique, et son valet, Leporello, déambule en bermudas pastel et possède un cellulaire.

Un choix de mise en scène qui fait cligner des yeux et qui agace à certains moments, mais qu’on finit par oublier grâce aux performances vocales offertes par les sept solistes.

Don Giovanni est présenté dans une version minimaliste, sans chœur, sans orchestre symphonique, mais avec un pianiste qui fait un boulot magistral et recevra une salve d’applaudissements absolument méritée à la fin de la prestation.

Assis sur le bout de deux chaises superposées l’une sur l’autre, Richard Coburn n’arrête jamais, livrant toute l’étendue de la partition.

L’opéra de Mozart raconte l’histoire de Don Giovanni, coureur de jupons notoire, dont les amantes délaissées ont pour objectif de se venger. Une quête est lancée lorsque Don Giovanni, interprété par le baryton Geoffroy Salvas, assassine le père de Donna Anna, qui s’était porté à la défense de sa fille. Elle demandera à Don Ottavio, son fiancé, d’éliminer l’incorrigible tombeur.

Classicisme bousculé

Don Giovanni est la 25e production des Jeunesses musicales Canada, et l’opéra, mis en scène par Oriol Tomas, est une première association avec le Festival d’opéra de Québec.

Les quatre chanteurs et trois chanteuses offrent tous de bons moments vocaux tout au long des deux heures de cet opéra créé en 1787.

Le baryton Dominic Veilleux, de Québec, s’impose rapidement dans le rôle de Leporello, avec une grande présence vocale au début du premier acte, lorsqu’il énumère à Donna Elvira toutes les conquêtes que le coureur de jupons a en Italie, en Allemagne, en France, en Turquie et en Espagne.

La Montréalaise Cécile Muhire se distingue, dans le rôle de Zerlina, lors du très beau duo Là ci darem la mano (Là-bas, tu me donneras la main), où Don Giovanni tente de séduire celle qui va se marier, bientôt, avec Masetto.

La mise en scène d’Oriol Tomas se déploie sur le pont d’un navire de croisière, avec une scène finale très étrange, lorsque le père assassiné revit, dans la peau d’un scaphandrier et revient, entouré de goules portant des masques de plongée, éliminer un Don Giovanni, qui refuse de se repentir.

Un choix loin d’être inintéressant visuellement et qui apporte un certain niveau d’effet dramaturgique, mais qui fait tout de même sourire. Disons qu’on ne s’y attendait pas. Même si on avait, dès le départ, bousculé un peu et pas mal le classicisme de l’œuvre.