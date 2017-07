En mémoire d’un grand

Des Remparts en or

Maurice Filion flirte avec le succès très tôt dans sa carrière. Recruté en 1969 pour diriger les nouveaux Remparts, sa troupe termine au sommet du classement de la LHJMQ à la fin de sa première saison. L’année suivante, il remporte la Coupe Memorial après avoir perdu seulement sept matchs en saison régulière. Il compte dans ses rangs notamment un certain Guy Lafleur qui marque alors 130 buts en 62 matchs. Celui-ci affirmera plus tard que Filion était le meilleur entraîneur junior de l’époque. L’engouement pour l’équipe de Québec est tel qu’on la surnomme « Les Remparts en or ».

Les Nordiques voient le jour

Photo d’Archives

Au début des années 70, la demande pour un club de hockey professionnel à Québec s’accentue. Maurice Filion affiche publiquement son appui à ce projet. Le rêve devient enfin réalité, en 1972, quand les Nordiques sont créés au sein de l’Association mondiale (AMH). Les fondateurs du club se tournent naturellement vers Filion, l’une des personnalités les plus respectées du hockey à Québec, pour procéder au premier repêchage. Il en deviendra bientôt le directeur général, puis le Fleurdelisé remporte la coupe AVCO en 1977.

La LNH à Québec !

Photo d’Archives

En 1979, les jours de l’AMH sont comptés : la compétitrice de la LNH n’a plus les reins assez solides et une fusion semble inévitable. L’entrée des Nordiques dans la grande ligue sonne le début d’une décennie mouvementée marquée par la rivalité avec les Canadiens de Montréal et le redoutable tandem composé du DG Maurice Filion et de l’entraîneur Michel Bergeron. « On a eu des saisons palpitantes. On a eu du plaisir et on a travaillé fort », se souvient Bergeron, en entrevue.

Des transactions décisives

Pendant ses 14 ans comme directeur général, Maurice Filion procède à plusieurs transactions marquantes. La signature de Jean-Claude Tremblay et de Marc Tardif, à l’époque de l’AMH, fait des Nordiques une « équipe majeure », estime Michel Bergeron. Au moment d’entrer dans la LNH, l’acquisition de Michel Goulet marque un « tournant » et l’arrivée de Wilfrid Paiement, en 1981, apporte de la « robustesse » à l’équipe, ajoute Bergeron, qui cite aussi Daniel Bouchard parmi les acquisitions marquantes.