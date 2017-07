Expérience magique en forêt

Après avoir illuminé des forêts à Coaticook, Chandler, Saint-Félicien et Kingston, la compagnie montréalaise Moment Factory a mis le cap sur Tremblant, dans les Laurentides. Avec Tonga Lumina, on se retrouve avec un parcours nocturne multimédia en pleine montagne.

Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory s’est bâti une solide ­réputation en travaillant sur des spectacles de Madonna, Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, Muse et Arcade Fire, en plus de concevoir des installations multimédias sur des bâtiments comme la Sagrada Familia, à Barcelone. Depuis quelques années, la boîte québécoise a élargi son champ d’activités en ­concevant des expériences de parcours illuminés en forêt avec Lumina.

Ont ainsi vu le jour : Foresta Lumina (Coaticook), Nova Lumina (Chandler), Anima Lumina (Zoo de Saint-Félicien) et Lumina Borealis (Fort Henry, à Kingston, en Ontario). Le petit nouveau de la famille, Tonga Lumina, a accueilli ses premiers visiteurs à Tremblant la semaine dernière.

Conditions météo difficiles

Chez Moment Factory, le travail sur ce nouveau parcours a débuté il y a déjà un an et demi. « C’est quelqu’un de la station de Tremblant qui avait vu nos parcours de Foresta Lumina et Nova Lumina qui s’est dit qu’il fallait en faire un à Tremblant », dit ­Catherine Turp, directrice de création chez Moment Factory.

Les concepteurs de Tonga Lumina ont créé un parcours dans la montagne qui utilise la même remontée Flying Mile pour la luge, une activité très ­populaire à Tremblant. « On a visité tous les versants de la ­montagne, dit Catherine Turp. Le parcours ­n’existait pas et il a fallu le créer. C’est un ­parcours unique, où l’on suit une falaise et on descend. »

Les conditions météorologiques ­difficiles du printemps dernier ont compliqué la tâche des employés de Moment Factory. « ­Heureusement, nous avons pu compter sur l’équipe d’opérations chevronnée de ­Tremblant, dit Catherine Turp. Ils ont pu surmonter tous les défis. »

La légende du géant

Dans Tonga Lumina, on parle de la légende du géant qui habiterait la ­montagne à Tremblant. « La légende dit que chaque fois que quelqu’un ­enfreint les lois de la nature, la montagne tremble », dit la directrice de création.

Avec cet autre projet Lumina, Moment Factory voulait « aller puiser dans les rêves d’enfance et l’imaginaire collectif pour rendre cette forêt-là ­magique », dit Catherine Turp.

Après cette expérience à Tremblant, la compagnie devrait poursuivre la conception d’autres expériences ­Lumina, au cours des prochaines années. « Puisqu’on s’inspire de chaque lieu, les possibilités sont infinies. C’est un nouveau type de divertissement qui intéresse vraiment les gens. Il y a des développements potentiels en Asie, aux États-Unis et en Europe. »

Tonga Lumina en chiffres

1,5 : L’expérience se ­déploie dans un sentier d’une longueur de 1,5 kilomètre.

300 : Les départs sont donnés en continu, du coucher du soleil jusqu’à la fermeture. Un maximum de 300 personnes sont admises par demi-heure.

1 : La durée moyenne de l’expérience est d’une heure.

50 : Environ 50 personnes chez Moment Factory ont travaillé sur la conception de Tonga Lumina.

► L’expérience Tonga Lumina, produite par Moment Factory, est offerte jusqu’au 9 octobre, à Tremblant. Pour les infos : tongalumina.ca.