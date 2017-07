Hughes termine en force, DeLaet dégringole

OAKVILLE | Après sa ronde déce­van­te et frustrante de la veille, le Canadien Mackenzie Hughes a terminé l’Omnium canadien en force, dimanche. Il a réalisé le meilleur résultat de l’unifolié, tandis que Graham DeLaet a dégringolé au classement.

Le golfeur de 26 ans natif de Hamilton a conclu le tournoi national avec un pointage de 68 (-4), un résultat lui conférant le 20e rang avec une fiche cumulative de -10. Il a amorcé sa ronde avec un aigle dès le deuxième fanion, où il s’en est inscrit 23 cette semaine, et il a ajouté quatre oiselets sur le chemin du retour avant de commettre son deuxième boguey de la journée au 18e trou.

« C’était difficile de prendre le départ en sachant que c’était impossible de gagner. J’étais déçu de ma ronde de samedi et je voulais terminer en beauté pour me préparer en vue du Championnat mondial Bridgestone et du Championnat de la PGA.

« Je suis amplement satisfait même si j’ai terminé avec un boguey, a poursuivi celui qui en était à sa troisième participation au tournoi national canadien.

«J’ai eu beaucoup de plaisir durant la semaine. Il y avait tant de partisans ! J’ai senti leur soutien tout au long du parcours tous les jours. Je voulais bien jouer pour eux. Malheureusement, je les ai laissés tomber en troisième ronde. Ils m’ont soutenu jusqu’à la fin. »

Malédiction

Auteur d’une ronde de 71, DeLaet a fait l’impasse sur son point de presse, prétextant qu’il devait rapidement sauter dans l’avion. Faut-il plutôt déceler une excuse bidon après deux rondes du week-end plus qu’ordinaires qui l’ont fait glisser au 48e échelon ? Il devait sûrement se rendre rapidement à Reno, au Nevada, où il participera au Championnat Barracuda dès jeudi.

Hughes a pourtant répondu aux questions avant de se rendre au « shower de bébé » de sa femme, qui accouchera à la fin octobre.

La malédiction de Pat Fletcher se poursuit donc pour les golfeurs de l’unifolié. Il est le dernier Canadien à avoir remporté l’omnium national. Sa victoire remonte à juillet 1954 au club de golf Point Grey, à Vancouver.

En l’honneur de grand-papa

C’était la journée hommage à Arnold Palmer, dimanche, à Oakville. Décédé en septembre dernier à l’âge de 87 ans, le King avait remporté sa première de 92 victoires professionnelles au club de golf Weston, juste au nord de Toronto, en 1955.

Son petit-fils, Sam Saunders, était en excellente position en début de ronde finale pour imiter son grand-papa et mettre la main sur son premier titre en carrière en sol canadien.

Il a eu tôt fait d’enchaîner les oiselets pour se placer parmi les meneurs. Ceux-ci ont par contre plongé sous les -20 sans qu’il soit en mesure de suivre le rythme. Ses cinq bogueys au retour ont effacé son bon départ. La première victoire attendra donc un peu.

« J’ai bien joué, mais c’est frustrant de terminer de la sorte, a dit Saunders, qui a pris le 19e rang. Je voulais vraiment bien faire. J’espère que je serai plus à l’aise la prochaine fois que je serai dans cette situation. Je dois rester positif. »