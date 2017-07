Katherine Sebov battue en finale

La Torontoise a été vaincue en deux manches de 6-2 et 6-3 par l’Italienne Cristiana Ferrando dans un match où les moments de réjouissance ont été rares. Tirant de l’arrière 5-0 en seconde manche, Sebov a amorcé une remontée avant qu’une double faute et une faute en fond de terrain anéantissent pour de bon ses chances de victoire.

«Ce fut une excellente semaine, a souligné Sebov qui a remercié le public en français sur le court après le match. Certes, ça ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu aujourd’hui. J’étais un peu fatiguée et ce n’est pas une excuse, mais j’ai eu d’excellents matchs et je vais construire là-dessus. Je me sentais un peu au ralenti, c’est pourquoi j’avais moins de puissance que dans les derniers jours.»

Quant à l’Italienne, qui a remporté six bris, il s’agissait de la plus importante victoire de sa carrière.

«Elle a joué quatre excellents matchs et j’ai senti son jeu monter tout au long de la semaine. Malheureusement, ça a été plus difficile aujourd’hui et ça m’a pris par surprise puisqu’on avait mangé ensemble hier et je la sentais vraiment bien. Il faut donner du crédit à l’Italienne, a analysé le capitaine de l’équipe canadienne en Fed Cup en entrevue avec Le Journal.