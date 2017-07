Le chemin de croix de Lana Del Rey

Deux choses surprennent sur Lust for Life, le cinquième album de l’interprète pop. Tout d’abord, la porte-parole du blasement y va d’un sourire sur la pochette (!) et, mieux encore, les chansons qu’il contient sont pertinentes.

Lana Del Rey - Lust For Life

★★★ ½

Photo courtoisie

À mi-chemin entre le « retour aux sources » et la parution stratégique (Lust For Life arrive en boutiques au cours d’un été moribond où les disques intéressants sont plus rares), cette nouvelle offrande poursuit le « chemin de croix » entamé par la chanteuse et son entourage depuis le dévoilement de Born To Die, le second LP de l’artiste, qui l’a propulsée dans la zeitgeist, pour le meilleur comme pour le pire.

« Bien vivre est la meilleure vengeance »

Mine de rien, alors que la « hype » et les quolibets à son endroit s’estompent, Lana Del Rey et compagnie propose des œuvres de plus en plus relevées, et Lust For Life poursuit sur cette pente ascendante.

Si Born To Die avait, à l’époque, lassé plusieurs critiques par son spleen quasi caricatural et sa redondance musicale, la chanteuse évite ces pièges et triture ici ce fameux accablement romancé avec une énergie renouvelée. La chanson-titre (en duo avec The Weeknd) et Beautiful People, Beautiful Problems (une collaboration avec l’illustre Stevie Nicks) en témoignent tout particulièrement.

« C’est quand qu’on va où ? » comme chantait Renaud

Lana Del Rey, le « personnage » incarné par la chanteuse Elizabeth Woolridge Grant, étant ce qu’il est, Lust For Life n’est malheureusement pas surprenant et ne convaincra pas les mélomanes échaudés par sa discographie. Interprétation cruellement posée, mélodies aussi étirées qu’étriquées, et j’en passe. Tout est là !

Le LP soulève toutefois moult interrogations. Si Lana Del Rey revisite déjà ses débuts, que nous réserve-t-elle pour son prochain album ? La suite s’annonce excitante.

Nine Inch Nails - Add Violence

★★ ½

Photo courtoisie

Au risque de me faire lancer des tomates par les inconditionnels de Trent Reznor : le titre de ce nouveau maxi de son projet culte est plus intéressant que le contenu qu’il coiffe. Véritable carte postale des aspirations musicales du moment du ténébreux bonhomme, on pardonne le côté disparate de l’œuvre (la transition entre l’agressive Less Than et la planante The Lovers, par exemple, peut surprendre), mais pas son adhésion aux conventions, disons. Incroyable, mais vrai : NIN vient de livrer un EP satisfaisant, mais surtout « pépère ».

Alice Cooper - Paranormal

★★★

Photo courtoisie

Le bonhomme livre ici un album fromagé à souhait, certes, mais aussi ambitieux et épique. Six ans après Welcome 2 My Nightmare, Cooper, 69 ans, revient à la charge en grande forme et, mine de rien, en phase avec son époque et même son genre musical. Bien qu’il ne fasse plus peur, Cooper demeure un interprète efficace qui s’entoure de sous-fifres qui ont un certain talent pour la mélodie contagieuse.

Cotola - Santa Magdalena

★★★ ½

Photo courtoisie

Sur Santa Magdalena, le producteur local surprend. Surtout connu pour ses rythmiques réalisées pour le rappeur Obia Le Chef, Cotola propose ici un premier maxi électro (ou « deep afro latin house » pour reprendre l’étiquetage mis de l’avant par l’artiste). Proposition plutôt rare au Québec (bref, on s’éloigne — finalement ! — du folk pop vaporeux chuchoté), Santa Magdalena est un premier jet aux influences aussi variées et intéressantes. Mieux encore, ça groove en masse. Détails sur elcotola.com.

Coup de coeur

Damian Marley - Stony Hill

★★★★

Photo courtoisie

Un autre retour ! Une douzaine d’années après la parution de son classique Welcome To Jamrock, Damian Marley propose finalement un quatrième disque, et l’attente en valait (presque) la peine. Tout d’abord, le (tout petit) pot : la réalisation très proprette et contemporaine nuit à la chaleur de certaines rythmiques. Puis, les fleurs : Stony Hill est un brin prévisible, mais rentre tout de même au poste comme une tonne de briques. Amateurs de dancehall et de reggae, levez le son !