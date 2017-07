Marc-Étienne Bussières triomphe difficilement à l’Omnium de golf du Québec

SAINT-GEORGES | Marc-Étienne Bussières peut dire mission accomplie. Malgré une dernière ronde plus ardue de 71, un coup au-dessus de la normale, le golfeur de l’Estrie a su gérer ses émotions dimanche pour finalement triompher à l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins. Grâce à un pointage cumulatif de -14, il devance l’Américain Ryan McCormick au fil d’arrivée.

Dévoré par l’angoisse, Bussières avait pourtant ébloui la foule en réalisant un aigle dès le premier trou au Club Saint-Georges. Son coup roulé d’une quarantaine de pieds, digne des plus beaux jeux de la semaine, ne fût toutefois pas suffisant pour le mettre en confiance.

Le représentant du Club Longchamps a additionné cinq bogeys sur les 17 trous suivants. Ses oiselets aux 9e et 12e échelons l’ont sauvé de la catastrophe alors que McCormick et son compatriote Christopher Gilman, troisième à l’issue de la journée grâce à un score de 64, disputaient des rondes presque parfaites.

Meneur depuis vendredi, Marc-Étienne Bussières ne comptait pourtant qu’un seul bogey à sa fiche lors des 72 premiers trous.

«Toute une journée stressante», a-t-il déclaré à la suite de sa victoire. «Le terrain a beaucoup durci depuis la première ronde, spécialement les verts. Ils ont augmenté de vitesse. On ne pouvait pas attaquer les trous sans conséquences. J’ai rarement vu un terrain aussi difficile, mais j’ai quand même réalisé quelques coups roulés qui ont fait la différence».

Une revanche sur le Club Saint-Georges

Bussières soulève ainsi son premier trophée individuel chez les professionnels depuis son gain au Championnat de la PGA du Canada en 2016 inscrit à Victoria, en Colombie-Britannique. Il empoche un chèque de 18 000 $ sur les 100 000 $ distribués aux meilleurs joueurs de la compétition.

L’athlète de 30 ans prend aussi sa revanche sur le Club Saint-Georges. Il a voulu mettre un terme à sa carrière en 2002 après une contre-performance enregistrée à cet endroit lors d’un championnat provincial junior.

«J’avais joué 94 et 81 en deux rondes. J’étais beaucoup trop nerveux. Après un trou, je voulais tout arrêter, mais ma mère m’a répondu que je devais finir ce que j’avais commencé. J’ai changé mon entraînement et mes approches psychologiques par la suite. Mon père était présent avec moi aujourd’hui (dimanche) pour qu’on célèbre cela ensemble», soutient Bussières.

Dure journée pour Pierre-Alexandre Bédard

À égalité au troisième rang avant le début de la quatrième ronde, Pierre-Alexandre Bédard a peiné sur le parcours dimanche en ramenant une difficile carte de 73 (+3). La recrue sur le Circuit Canada Pro Tour termine le tournoi en sixième position à égalité avec l’Ontarien Derek Gillespie.

Le représentant du Club La Tempête, Sonny Michaud, complète le top 10 grâce à son pointage final de -5.

Un duo père-fils passionné par le golf

Omniprésents dans le sport, les pères d’athlètes professionnels exercent souvent un contrôle absolu sur les carrières et les destinées de leurs enfants. Cette prémisse ne s’applique pas à Yvon Pelletier, véritable passionné de golf et caddie de son fils Carl depuis 43 ans.

Les deux hommes ont à nouveau fait équipe dans la dernière semaine à l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins. Le Circuit Canada Pro Tour compte une dizaine de duos père-fils qui vivent leur amour commun pour le golf.

Depuis son premier élan à l’âge de huit ans, Carl Pelletier n’a jamais eu un autre caddie que son paternel. Peu importe l’endroit ou le prestige des compétitions auxquelles il participe, le joueur affilié au Club Fairmont Le Manoir Richelieu s’assure qu’Yvon ou sa mère, Réjeanne Pelletier, puissent l’accompagner sur le parcours.

Carl Pelletier

«Mon père a construit un terrain de golf près de notre chalet familial à Sainte-Christine-d'Auvergne (Portneuf)», raconte Carl Pelletier.

«Plus jeune, je pouvais pratiquer sur nos neuf trous de 50 à 100 verges chacun aménagés dans un champ qu’Yvon entretenait avec son tracteur et ses tondeuses. Mon père n’est pas là pour m’indiquer quel bâton prendre ou quelle stratégie employer sur le terrain. Par contre, ses encouragements et ses remarques sont toujours pertinents. Quand il ne peut pas être là, ma mère le remplace. C’est un privilège de leur permettre de passer du bon temps et de voyager au Québec, en Ontario et en Floride».

Aucune pression sur les épaules

Même si son fils a rapidement démontré des aptitudes exceptionnelles au golf, Yvon Pelletier dit n’avoir jamais exercé la moindre pression sur ses épaules. Contrairement à bien d’autres parents, l’homme de 76 ans ne voyait pas en Carl un potentiel et lucratif fonds de pension pour assurer ses vieux jours.

«Il y a des choses qu’on aimait pas, mais on l’encourageait constamment. On s’est toujours bien entendus. Mon plus beau moment a été la partie de golf que j’ai organisé avec mon père et Carl il y a 25 ans. On a répété l’expérience la semaine dernière, cette fois avec mon petit-fils, Anthony. C’est une tradition familiale qui se transmet de génération en génération», soutient Yvon Pelletier.

Les pères de Marc-Étienne Bussières, Dave Lévesque, Paolo Addona, Vincent Blanchette, Lucas Dupperé-Vanden-Hecke et Michael Blair ont aussi accompagné leurs fils sur le terrain dans les derniers jours à Saint-Georges.