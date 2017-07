«On voyait le respect que les gens avaient pour lui»

L’ancien entraîneur des Nordiques, Pierre Pagé, a toujours éprouvé beaucoup de respect pour Maurice Filion. Leur relation a débuté bien des années avant que Pagé ne prenne la barre de l’équipe en 1990.

Installé depuis 2007 en Autriche, où il dirige le programme de l’académie de hockey EC Red Bull de Salzbourg, Pierre Pagé était en voyage avec sa famille lorsqu’il a appris la triste nouvelle. Il a tenu à rappeler le représentant du Journal pour partager l’une des histoires qui le lient à l’homme de sport.

Courtisé comme joueur

C’était à la fin de l’été 1967. Le jeune Pagé n’avait que 19 ans et il avait été invité au camp d’entraînement des Rangers de Drummondville, dirigés par un certain Maurice Filion qui commençait à faire ses classes derrière le banc.

« J’étais en pension et j’avais fait l’équipe, s’est souvenu l’ancien entraîneur et directeur général des Nordiques, dimanche. Maurice et Yvan Prud’homme étaient allés tenter de convaincre ma mère de me laisser jouer. J’étais au Collège Rigaud, mais mes parents n’avaient qu’une cinquième année et ils étaient déterminés à me laisser finir l’école. Et c’est ce qui est arrivé, je suis retourné à l’école. »

« Tout ce qu’il m’a dit, il l’a fait, a poursuivi celui qui a également dirigé les North Stars, les Flames et les Mighty Ducks dans la LNH. Il a tenté de convaincre mes parents, c’était un professionnel et il était gentil. Je vais toujours me souvenir de ça. »

Ironiquement, Pagé allait ensuite jouer sous la férule de Gilles Léger, principal artisan de la venue des frères Stastny à Québec, à l’Université St. Francis Xavier, avant de devenir à son tour entraîneur.

Un homme de parole

Pagé, aujourd’hui âgé de 69 ans, n’a jamais eu que de bons mots à l’égard de l’ancien dirigeant qui savait comment obtenir du succès avec ses équipes et ses joueurs.

« C’est un gars qui a toujours bien réussi, a souligné Pagé, qui n’a pas souvent eu la chance de le revoir après son départ de la capitale, en 1994. Il m’a donné bien des conseils quand j’ai commencé à Québec.

« C’est quelqu’un qui avait une discipline et qui était structuré. Il voulait gagner et il a gagné. On voyait le respect que les gens avaient pour lui. Puis, ce n’est pas tout le monde qui pouvait être préfet de discipline [dans la LHJMQ]. Pour moi, il passera à l’histoire du hockey. »