Pierre-Luc Poulin tout près du bronze aux Mondiaux U23

Déception pour Pierre-Luc Poulin et ses équipiers à l’épreuve de 500 m en K-4 alors qu’ils sont passés à un cheveu de grimper sur le podium au Championnat du monde des moins de 23 ans de canoë-kayak, à Pitesti, en Roumanie.

Après avoir attendu le verdict officiel au photofinish, le kayakiste de Lac-Beauport et le reste de l’embarcation canadienne, composé de Maxence Beauchesne, Alex Scott et Nicholas Matveev, ont dû se contenter de la quatrième position, finissant à 28 millièmes de secondes (0,03 sec) des Roumains, médaillés de bronze.

Même si l’équipe canadienne se pointait en Roumanie sans nécessairement vouloir une médaille à tout prix, le résultat de dimanche était dur à avaler pour Poulin et ses coéquipiers. Vendredi, le K-4 s’était qualifié de brillante manière à la finale A.

«On était quatrième avant de commencer, alors on reste à notre position, mais c’est dur à prendre compte tenu de la mince différence de temps qu’il y a, a raconté Poulin au bout du fil. Ce fut une attente interminable pour savoir le résultat et quand on l’a su, ça été crève-cœur.»

Les Espagnols ont raflé l’or tandis que les Biélorusses ont pris le deuxième rang, non loin devant l’embarcation à la feuille d’érable. Poulin estime tout de même que ce résultat est encourageant pour les Championnats du monde seniors qui auront lieu en République tchèque, à la fin août, à lesquels il participera aussi en K-4.

«On peut bien bâtir avec ce résultat, a-t-il résumé. Au Canada, on est bon en bateau solo, mais les bateaux en équipe sont notre jambe de bois. On a montré qu’on est capable et qu’on peut bien faire aussi. [D’atteindre la] finale A serait exceptionnelle pour nous aux Mondiaux.»

Âgé de 21 ans, Poulin représente un espoir en kayak pour les Jeux olympiques de 2020, à Tokyo.