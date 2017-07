Refrain connu pour Polansky

GRANBY | Décidément, il faudra plus qu’une troisième défaite en finale en autant de semaines pour affecter Peter Polansky. Dans un duel enlevant au possible contre le Slovène Blaz Kavcic, le Canadien a une fois de plus été stoppé au match ultime, dimanche, au Challenger de Granby, où il s’est incliné en trois manches de 6-3, 2-6 et 7-5.

En plus de vivre le jour de la marmotte avec cette troisième tentative ratée d’être couronné devant ses partisans, le vétéran de 29 ans a été incapable de venger l’échec de la finale de Winnipeg contre Kavcic. À Gatineau, Polansky avait abdiqué devant son jeune compatriote Denis Shapovalov.

« Oui, c’est un peu crève-cœur, mais pas autant que vous pouvez le penser, a répondu l’énigmatique Ontarien aux lunettes après la rencontre. Le niveau était de plus en plus relevé, plus le match avançait. À 5-5, je perdais 0-15 et j’ai raté mon coup droit par un millimètre. Ensuite, j’ai cru qu’il raterait son coup sur une balle appelée en jeu et c’est devenu 0-40. La marge d’erreur était très mince dans ce match. Puis, il a obtenu le dernier bris à 6-5. »

Saine rivalité

Les deux joueurs ont en effet offert un spectacle de grande qualité sur le court central, au grand plaisir des centaines d’amateurs massés autour d’eux. As, amorties, volées et coups droits gagnants, les spectateurs en ont eu pour leur argent.

Polansky a même esquissé un sourire à certains moments devant la variété de coups de son adversaire, qui s’est aussi laissé prendre au jeu. Force est d’admettre qu’une saine rivalité s’est installée entre les deux protagonistes.

« Je crois que l’on a eu tous les deux du plaisir sur certains points avec toutes les balles coupées et ce genre de jeu, a avoué la 118e raquette mondiale, auteur de 10 as. C’est un match où il s’est produit toutes sortes de situations et qui était divertissant. J’en ressors avec beaucoup de points positifs. »

« Nous sommes des amis en dehors du terrain. Évidemment, on veut gagner quand on s’affronte, mais sinon, on se parle et demain [aujourd’hui], on prend l’avion ensemble vers Los Cabos, a renchéri le gagnant, qui devrait se hisser jusqu’au 84e rang du classement de l’ATP avec cet autre sacre. C’est un excellent joueur et je pense que notre niveau est supérieur à la plupart des joueurs en Challenger. »

Dire que ce dernier, un ex-68e mondial, a failli faire impasse sur les épreuves canadiennes, se disant fatigué. C’est son entraîneur qui l’a finalement convaincu de s’inscrire.

Vers Montréal

Quant à Polansky, qui obtiendra officiellement aujourd’hui un laissez-passer au tableau principal du volet montréalais de la Coupe Rogers, il participera à un tournoi de l’ATP à Los Cabos, au Mexique.

Le repos attendra donc. « J’ai hâte de voir comment mon corps va réagir avec le voyage et la journée de congé. »