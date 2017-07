« Riptide m’a ouvert les portes »

Si Vance Joy peut se promener un peu partout sur la planète depuis trois ans, il le doit à une chanson : Riptide. Cette petite bombe folk, qui approche le cap des 500 millions d’écoutes sur Spotify, lui a solidement ouvert les portes du Québec où la visite annuelle du chanteur-guitariste à la chevelure bouclée est en, train de devenir une tradition.

À quelques jours de son passage à Festivent, à Lévis, et au festival Osheaga de Montréal, voici ce que Vance Joy avait à raconter quand il a contacté Le Journal depuis New York.

As-tu des souvenirs particuliers de tes premiers concerts au Québec ?

« La première fois que j’ai joué à Montréal, en 2013, dans une toute petite salle qui ressemblait à un bar, il y avait une foule en délire qui connaissait toutes les chansons. C’était un moment spécial. L’enthousiasme était palpable. Et ç’a été la norme chaque fois que je suis revenu. »

Comment te sens-tu quand des gens qui vivent à des milliers de kilomètres de chez toi chantent en chœur tes chansons en concert ?

« On ne s’y habitue pas. C’est fou, j’ai écrit cette chanson et elle se connecte avec les gens. Je suis chanceux. Et ça donne le goût d’en écrire d’autres. »

Justement, tu viens d’en sortir une toute nouvelle, il y a deux semaines, Lay It On Me. Qu’est-ce qui t’as inspiré ?

« C’est un riff de guitare que j’avais depuis 2012, mais j’étais incapable d’en faire une chanson. Au début de cette année, je l’ai ressorti et j’ai travaillé avec un gars nommé Dave Bassett. Tout s’est mis en place et c’est une chanson vraiment chouette à jouer en concert. »

Quels sont les plans pour le deuxième album ?

« Pour le moment, je compose et dès que j’ai une chanson, je l’enregistre et je la mets sur la pile avec les autres. J’essaye d’avoir plusieurs bonnes chansons, le plus possible, avant de sortir l’album. Je n’ai pas encore d’échéancier pour la date de sortie. »

Trois ans plus tard, quelle est ton appréciation de ton premier album Dream Your Life Away ?

« J’en suis très fier. Riptide est une des premières chansons que j’ai écrites, et sans elle, je n’aurais pas la même carrière. »

Riptide a donc été cruciale...