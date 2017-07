Tim Raines intronisé au Temple de la renommée du baseball

L’ancien voltigeur des Expos de Montréal Tim Raines a officiellement été intronisé au Temple de la renommée du baseball à l’occasion d’une cérémonie tenue dimanche après-midi à Cooperstown, dans l’État de New York.

Cette journée constitue pour l’ex-numéro 30 des Amours le point culminant d’une carrière de 23 ans dans les ligues majeures. Sélectionné à sa dernière année d’admissibilité au Panthéon, l’homme de 57 ans a disputé les 13 premières saisons de son parcours dans les grandes ligues à Montréal, avant d’y effectuer un bref retour en 2001.

Auteur de 2605 coups sûrs et de 808 vols de but, et affichant une moyenne au bâton à vie de ,294, Raines a été reconnaissant à l’égard de la métropole québécoise et des partisans des défunts Amours, d’autant plus qu’il a fait son entrée au Temple avec la casquette des Expos.

«On a longuement attendu cet appel et les six derniers mois ont été agréables pour moi et ma famille. Je voudrais commencer par m’excuser auprès des Canadiens-Français. J’ai essayé pendant 25 ans d’apprendre votre langue et je n’ai pas réussi. [...] Je vais tenter à nouveau plus tard!», a-t-il dit au début de son discours, tout en prononçant un «Bonjour!» un peu maladroit à l’endroit des nombreux partisans des Expos présents sur place.

«On n’a plus d’équipe à Montréal depuis la fin de la saison 2004, mais mon entrée au Temple de la renommée redonne de l’espoir aux gens qui souhaitent le retour des Expos, avait-il par ailleurs mentionné au Journal de Montréal, samedi. J’espère que ce dossier débouchera un jour sur le retour d’un club à Montréal et j’aimerais d’ailleurs m’y impliquer si ça se produit.»

Reconnaissance

Tout en remerciant avec plusieurs phrases ses parents pour l’avoir aidé durant sa jeunesse, Raines a émis de bons mots pour un ancien partenaire d’armes chez les Expos.

«La principale raison pour laquelle mon deuxième fils s’appelle Andre, c’est Andre Dawson. [...] J’ai joué pour mes coéquipiers, pour mon organisation, dans le but de gagner la Série mondiale», a déclaré celui se disant reconnaissant pour l’amitié que lui voue Dawson.

Ayant remporté le championnat des frappeurs dans la Ligue nationale en 1986, Raines a été invité sept fois au match des étoiles et a disputé 2502 parties de 1979 à 2002.

Par ailleurs, Jeff Bagwell et Ivan Rodriguez ont également été intronisés, tout comme l’ex-commissaire Bud Selig et l’ancien dirigeant des Royals de Kansas City et des Braves d’Atlanta John Schuerholz.