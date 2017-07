Une Duvernay-Tardif aux JO ?

À 18 ans, l’athlète native de Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, ne cesse d’en mettre plein la vue aux dirigeants de l’équipe nationale d’aviron, elle qui fait de la compétition depuis un an seulement.

Elle est motivée plus que jamais d’atteindre son objectif de prendre part aux Jeux en 2024.

« Émotivement, j’ai eu des hauts et des bas, mais je reste concentrée sur mon objectif pour les Jeux olympiques de 2024.c C’est plus réaliste, mais on n’exclut rien pour le moment », a avoué celle qui participe aux Jeux du Canada, qui se tiennent du 28 juillet au 13 août à Winnipeg.