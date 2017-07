Wittmer lorgne la FE

Kuno Wittmer (à gauche) était un spectateur attentif en fin de semaine, à l’occasion du premier ePrix de Montréal. Spécialiste des courses d’endurance, le pilote québécois compte profiter de son association avec BMW pour convaincre son employeur de lui accorder une chance en FE. « C’est un championnat compétitif, a dit le Montréalais, et je suis certain que je pourrais y tirer mon épingle du jeu. » En monoplace, la dernière présence de Wittmer, qui a participé aux célèbres 24 Heures du Mans il y a quatre ans, remonte à 2003, dans la série Fran-Am. Quant à Raphaël Lessard, l’un des plus beaux espoirs québécois en stock-car, il s’est dit heureux de découvrir la FE, un monde très différent pour lui. « C’est très particulier, dit-il, de se balader dans les paddocks sans sentir cette odeur d’essence ! » La prochaine course du jeune pilote de Saint-Joseph de Beauce aura lieu le 6 août au circuit de Winchester, dans l’État de l’Indiana. Il s’agira de sa troisième participation dans la série ARCA.