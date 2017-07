Zone de turbulence désopilante

Reconnue pour son humour rocambolesque, la célèbre pièce de Marc Camoletti Boeing Boeing, à l’affiche au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption pour la saison estivale, transporte ses ­spectateurs dans la vie trépidante d’un don Juan qui entretient trois relations amoureuses avec trois femmes hôtesses de l’air.

Cette mouture qui a connu un ­important succès en 2015, alors qu’elle était présentée à Drummondville, a failli ne jamais connaître un second souffle. « On avait déjà organisé un transport en camion afin de récupérer le décor le soir de la dernière représentation afin de le détruire », se souvient Bernard Fortin. Ce n’est que 24 heures avant la dernière représentation qu’un revirement de situation est survenu. « Le diffuseur du Théâtre Hector-Charland a manifesté son intérêt pour diffuser la pièce durant la saison estivale 2017 », précise-t-il.

La version originale de 1960, qui a fait l’objet d’une adaptation ­cinématographique, a été présentée plus de 20 000 fois à travers le monde. Elle figure dans le livre des records Guinness pour avoir été la pièce française la plus représentée à l’étranger. Néanmoins, la mouture québécoise, mise en scène par André Robitaille, a transformé les hôtesses de l’air un peu nunuches, en femmes intelligentes. « On a coupé les connotations misogynes », souligne Bernard Fortin, qui a déjà présenté plus d’une cinquantaine de représentations de Boeing Boeing.