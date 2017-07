10 idées de date originales à faire en août à Québec

Si vous avez envie de sortir des sentiers battus et passer du bon temps avec la personne qui fait battre votre coeur, voici quelques suggestions d’activités sympathiques à faire en août dans la Vieille Capitale!

Une publication partagée par Marie-Charlotte Carrier (@macha001) le 26 Mai 2016 à 19h44 PDT

#1 Apprendre à naviguer sur le fleuve

1, 2, 8, 9, 15, 16 août | 17h45

Offerte gratuitement par le Défi International des Jeunes Marins tout l’été, cette activité de promotion du nautisme est ouverte aux jeunes de 15 à 35 ans qui désirent découvrir la navigation! Aucune connaissance nautique n’est requise! Il suffit de s’inscrire juste ici.

Une publication partagée par Stéphanie Huard (@fanie_h) le 14 Janv. 2017 à 22h30 PST

#2 Montrer tes «skills» de jeux de société à La Revanche

1er août | 16h00

Si vous avez envie d’une soirée ludique? Les mardis, dès 16h00, le café-pub La Revanche vous propose de vous mêler aux autres joueurs lors des soirées pêle-mêle!

Début de Kayak Lévis sur Instagram 😉 #aventurequebec Une publication partagée par Kayak Lévis (@kayak.levis) le 28 Juil. 2016 à 19h20 PDT

#3 Regarder les feux d’artifice en kayak sur fleuve

2, 9, 12, 23 août | 19h30

Vous avez envie d’être aux premières loges pour voir les feux d’artifice? Kayak Lévis offre des sorties sur le fleuve pendant les Grands Feux Loto-Québec! Les places sont limitées! Réservez vite juste ici.

Une publication partagée par Slightly Peckish (@slightlypeckish) le 31 Juil. 2017 à 12h04 PDT

#4 Voir un film en plein air

2 août | 20h00

Voyez ou revoyez le film québécois C.R.A.Z.Y qui sera projeté gratuitement à la place publique l’Éphémère située au coin de Charest Est et de la rue Saint-Anselme! Il y aura du pop-corn gratuit sur place! Apportez vos chaises et vos couvertures! L’activité sera remise au 9 août en cas de pluie!

Une publication partagée par Charles Roy (@charlesroy1217) le 29 Avril 2017 à 11h24 PDT

#5 Déguster des IPA à La Souche lors de l’«IPA day»

3 août | 16h00

Amateurs de houblon? Sachez La Souche Limoilou prépare un menu fort en amertume avec une grande sélection d’India Pale Ale pour l’«IPA Day».

Une publication partagée par JUSTINE🌎✌️️✈️💚| 17| (@justiinepinault) le 13 Mai 2017 à 20h09 PDT

#6 Faire du Stand up paddle (SUP) nocturne lors de la pleine lune

7 août | 19h00

Pour célébrer la pleine lune, la Station Duschesnay propose de découvrir le lac Saint-Joseph en SUP, éclairés par des lanternes (que vous aurez confectionné)... et la pleine lune! Le tout sera couronné par un feu sur le bord de l’eau et un chocolat chaud! Réservations obligatoires! Les places sont limitées.

Une publication partagée par Jani Costache (@jani_costache) le 10 Juil. 2017 à 5h59 PDT

#7 Faire du yoga au soleil couchant

10 août | 20h00

Décrocher sur le bord de l’eau avec un magnifique coucher de soleil? Romantique n’est-ce pas! En plus, les débutants sont les bienvenus et c’est gratuit! Il suffit d’apporter son tapis et sa bouteille d’eau.

Une publication partagée par @simg_art le 14 Août 2016 à 17h46 PDT

#8 Festoyer à Limoilove

10, 11 août | 17h00

L’ambiance sera à la fête sur la troisième avenue à Limoilou pour la deuxième édition de Limoilove! Bonne bouffe, bière brassée spécialement pour l’événement ainsi que musique seront au rendez-vous!

Une publication partagée par Jessy Caron (@jessycaron) le 24 Juil. 2017 à 15h09 PDT

#9 Voir des artistes locaux en concert (gratuit en plus!) lors de Saint-Sauveur en fête

19 août | 19h00

Les groupes locaux Caravane, Men I Trust et Jérôme Casabon se produiront sur la scène extérieure située au coin des rues Saint-Vallier Ouest et Bagot. Plus tôt en journée, des artisans seront sur place avec leurs créations. L’espace gourmand saura aussi ravir les «foodies».

Une publication partagée par Gab Paquet (@gab_paquet_band) le 7 Mai 2017 à 9h10 PDT

#10 Se faire chanter la pomme par nulle autre que Gab Paquet

31 août | 19h00

Celui qui a triomphé en première partie de Michel Louvain au Festival d’été de Québec donne remettra ça à la fin du mois à l’espace du parvis! Pour les non-initiés, les plus grands succès de ce chanteur ultra kitsch vous feront assurément sourire! En plus Il y a même un BBQ libre-service! Il suffit d’apporter sa vaisselle et ses grillades!

