Cœur de pirate confirme qu'elle n'est plus en couple avec son mari

Cœur de pirate, en entrevue avec Nathalie Petrowski de La Presse+, s'est confiée sur ses défis des dernières années, mentionnant au détour qu'elle ne formait plus un couple avec son mari Alex Peyrat.

Alors que la chanteuse est fort occupée, plusieurs concerts étant prévus à son agenda cet été, elle s'est étendue sur les multiples défis qu'elle a relevés en 2017. Elle mentionne avoir déraillé mais tenter désormais de se remettre sur la bonne voie.

«À force de vivre exposée à tout vent, j’ai fini par oublier qui j’étais. La dépression s’en est mêlée, indique-t-elle. [...] J’ai l’impression que c’est ce qui arrive quand tu veux devenir autre chose que ce que les gens attendent de toi.»

Cœur de pirate a également confié lors de cette entrevue qu'elle n'était plus en couple avec son mari Alex Peyrat, avec qui elle avait renoué ses vœux de mariage l'hiver dernier. La rupture semble d’ailleurs avoir ébranlé Béatrice Martin. C’est avec le regard embrouillé que la chanteuse s'est ouverte à la journaliste au sujet de la fin de sa relation. «Tout ça, c’est de ma faute», lui a-t-elle indiqué.

Alex Peyrat et Béatrice Martin ont été mariés de 2012 à 2016 et ont une petite fille prénommée Romy. Après une première rupture et une brève liaison avec Laura Jane Grace pour Cœur de pirate, le couple avait renouvelé ses vœux en mars 2017. Leur union n’a toutefois pas perduré.