De larges sourires

On peut soupçonner que les agents des joueurs de la Ligue nationale ont applaudi à tout rompre le contrat consenti par les Predators de Nashville à Ryan Johansen. Un contrat de 64 millions $ pour huit ans.

Johansen a convaincu les décideurs de l’organisation qu’il représente le joueur clé de l’attaque de l’équipe, surtout pendant les séries éliminatoires. On croit toujours à Nashville que les Predators auraient possiblement poussé la série finale jusqu’à la limite si Johansen n’avait pas été blessé plus tôt.

On peut penser à Nikita Kucherov, du Lightning de Tampa Bay, qui a signé une entente de trois ans avant le début de la dernière saison pour la « modique » somme de moins de 5 millions $ par année. Lors de sa prochaine entente, on peut déjà spéculer qu’il exigera un contrat de 9 millions $ annuellement.

Rien d’attrayant

Avec le départ d’Andreï Markov et un poste ouvert pour compléter le top 4 chez le Canadien, le marché des joueurs autonomes n’est sûrement pas une option intéressante pour Marc Bergevin.

Cody Franson a 29 ans, mais c’est un défenseur qui a de sérieuses carences dans son territoire. Dennis Wideman, pas certain que Bob Hartley, qui l’a dirigé à Calgary, l’inviterait à rejoindre son équipe en Lettonie.

Reste François Beauchemin. Il n’est plus le défenseur que Randy Carlyle utilisait près de 26 minutes par match avec Anaheim. À Toronto, ça n’a pas très bien fonctionné et après un retour à Anaheim, on lui a préféré Kevin Bieksa.

Avec l’Avalanche du Colorado l’an dernier, il est difficile de faire une évaluation juste en raison de la piètre qualité de cette formation.

Peut-il être un membre du top 4 ? On peut avoir quelques interrogations, d’autant plus qu’il n’a toujours pas trouvé preneur à titre de joueur autonome sans restriction. Et il a 37 ans.