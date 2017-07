Fin de parcours pour Sara-Maude Juneau

Après avoir consacré la majorité de ses 29 ans de vie à sa passion pour le golf, Sara-Maude Juneau accroche ses bâtons. Si elle se retire de la compétition après sept ans chez les professionnelles, la golfeuse de Fossambault-sur-le-Lac ne quitte pas pour autant le monde du golf puisqu’elle souhaite maintenant poursuivre dans l’enseignement de son sport.

Ayant mûri sa décision pendant plusieurs semaines, Juneau a mis un terme à sa carrière après la Classique Danielle Downey Credit Union, un événement du circuit Symetra, le 23 juillet dernier.

« Ça n’a pas été une décision facile. Ça fait presque sept ans que je suis professionnelle et presque 20 ans que tout ce que je fais est lié au golf et que je ne pense qu’à ça. Ça faisait un bout de temps que j’y pensais, mais là, j’ai décidé que c’était le temps et que j’étais prête à faire autre chose de ma vie. J’ai réussi à me rendre au plus haut point et personne ne pourra m’enlever ça. Je suis très à l’aise avec ma décision », a-t-elle assuré lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal lundi matin, ajoutant ne vouloir renoncer à aucune possibilité, notamment celle d’un retour à la compétition dans l’avenir.

Voler de ses propres ailes

Juneau le reconnaît : la vie d’une golfeuse professionnelle n’est pas toujours facile. Même si elle est parvenue à atteindre le circuit de la LPGA en 2013, elle a passé la majorité de sa carrière dans son antichambre, le circuit Symetra. Les nombreux voyages commençaient d’ailleurs à être difficiles.

« Ça faisait sept ans que je faisais la même affaire, que je restais dans des maisons d’accueil. Je suis rendue à un âge où je veux voler de mes propres ailes. J’ai parlé à plusieurs amies qui se sont retirées avant moi et leur vie va bien. Quand on est là-dedans, on pense qu’il n’y a rien d’autre que le golf. Quand j’ai vu que mes amies étaient heureuses à la retraite, je me suis dit que moi aussi, j’étais capable », mentionne-t-elle.

Après-carrière

La nouvelle retraitée souhaite maintenant partager ses connaissances et son expérience par l’enseignement. Depuis qu’elle a annoncé qu’elle se retirait, quelques opportunités se sont présentées à elle, mais elle préfère ne pas en faire l’annonce tant que rien n’est officiel.

Toutefois, pour l’instant, ces offres ne l’amèneraient pas à travailler au Québec.

« Comme je dis, je ne me mets pas de barrières. Je ne veux pas que les gens pensent que je ne veux pas revenir au Québec, au contraire. C’est juste qu’en ce moment, les opportunités sont ailleurs », tient-elle à clarifier.

Une année mémorable dans la LPGA

Sara-Maude Juneau a vécu plusieurs beaux moments dans sa carrière professionnelle de sept saisons. Le plus beau demeurera sans contredit l’année 2013, la seule qu’elle a passée dans le circuit de la LPGA.

Juneau était parvenue en 2012 à terminer la saison au 10e rang du classement des boursières du circuit Symetra, pour ainsi obtenir un laissez-passer pour le meilleur circuit de golf féminin au monde.

De tous ceux qu’elle a vécus, ces moments garderont toujours une place particulière dans son cœur, avoue la golfeuse.

« Mon année dans la LPGA a été exceptionnelle. Même l’année d’avant, lorsque je jouais bien et que je demeurais parmi les dix premières. En général, je me souviendrai de toutes les places que j’ai visitées, de la camaraderie et des amitiés que j’ai créées avec les autres filles, qui vont rester toute la vie. Plein de mes bonnes amies ne jouent plus et on se parle une fois par semaine. Je ne regrette rien et je suis très contente de ce que j’ai fait. »

Pas démotivée

D’ailleurs, Juneau assure qu’elle ne s’est pas sentie démotivée lorsqu’elle a dû par la suite retourner dans le Symetra Tour pour tenter de retrouver sa carte de la LPGA.

« Quand je ne connaissais pas la LPGA, c’était motivant, car je ne savais pas à quoi m’attendre. Le fait que j’y sois allée et que je sois redescendue faisait en sorte que je savais à quoi m’attendre. Ça me motivait encore plus. C’était beaucoup de travail et je voulais me prouver que je pouvais y retourner. La motivation n’était pas moins forte, mais elle était différente. »

Lors de sa seule saison dans la LPGA, en 2013, Juneau a pris part à 15 événements et réussi la coupure à cinq reprises. Avant d’atteindre les rangs professionnels, la Québécoise avait connu une brillante carrière dans la NCAA à l’Université de Louisville, remportant cinq tournois.

En 2010, elle avait été nommée joueuse par excellence de la conférence Big East.