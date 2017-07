Le script du prochain épisode de <i>Game of Thrones</i> a été volé

La chaîne de télévision HBO a été piratée durant la nuit de dimanche à lundi. Alors que le troisième épisode venait de se terminer, le script du prochain épisode de Game of Thrones a été volé et diffusé sur le web.

Selon Entertainment Weekly, les données volées sont estimées à 1,5 téraoctet. Le prochain épisode des émissions Ballers et Room 104 a aussi été diffusé. D’autres matériels sont promis pour «bientôt».

Aucun épisode complet de Game of Thrones n’a été mis en ligne jusqu'à maintenant.

Selon le magazine Forbes, plusieurs courriels et états financiers ont également été volés, ce qui en inquiète plus d’un.

«Nous avons immédiatement commencé à enquêter sur l’affaire et nous travaillons avec des avocats et des firmes de cybersécurité. La protection de nos données est la priorité chez HBO et nous prenons sérieusement nos responsabilités pour les protéger», a affirmé HBO à Entertainment Weekly.

Pas la première fois

En 2015, les quatre premiers épisodes de Game of Thrones avaient été diffusés avant le début de la saison. HBO avait envoyé les émissions à un groupe sélectionné, entre autres à des membres de la presse, et il y avait eu une fuite. La compagnie a cessé cette pratique depuis. Malgré plusieurs incidents de ce genre, c’est la première fois que HBO est réellement victime d’une cyberattaque.