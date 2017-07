Les Cubs ajoutent des munitions

Les Cubs de Chicago ont poursuivi leur magasinage, faisant l’acquisition du releveur Justin Wilson et du receveur Alex Avila, des Tigers de Detroit.

La transaction a été confirmée lundi en matinée.

En retour, la formation du Michigan a obtenu les services du joueur de troisième but Jeimer Candelario, considéré comme le meilleur espoir des Cubs. Les Tigers ont également reçu le joueur d’arrêt-court Isaac Paredes, qui évolue au niveau A, et un joueur dont l’identité sera nommée plus tard ou un montant d’argent.

Wilson a présenté un dossier de 3-4 et une moyenne de points mérités de 2,68 en 42 sorties cette saison, réalisant 13 sauvetages.

De son côté, Avila, qui a été échangé par son père Al Avila, directeur général des Tigers, sa moyenne au bâton s’élève à ,274 cette année, avec 11 longues balles et 32 points produits.

Pour entamer leurs emplettes, les Cubs avaient fait l’acquisition du lanceur Jose Quintana, le 13 juillet.