Les meilleures reprises de chansons par des orchestres classiques

Entre Mozart et Rachmaninov, Beethoven et Chopin, il est facile de se perdre dans les méandres symphoniques de la musique classique. Pourtant, celle-ci est bien plus accessible qu’on ne le pense.

De Metallica à IAM, en passant par Britney, ces reprises de chansons populaires prouvent que toute mélodie bien composée reste intemporelle!

Medley - Game of Thrones

1010 White Walkers ont cliqué «Je n’aime pas».

Nothing Else Matters - Metallica

Metallica et l’Orchestre symphonique de San Francisco y livrent une performance pleine d'émotion.

L'Empire du côté obscur - IAM

Leur démarche artistique peaufinée témoigne d’un talent qui transcende le genre hip-hop.

Thunderstruck - AC⁄DC

Une maîtrise du violoncelle à en faire rougir les frères Young.

Still D.R.E. - Dr. Dre

La pérennité de cette chanson est largement due aux talents d’arrangement musical du prodige de Compton.

Lose Yourself - Eminem

L’Orchestre symphonique de Détroit s’allie au génie d’Eminem pour une performance très méta lors d’un événement musical organisé par Chrysler.

Les Géants - Loco Locass

Allitérations et autres éloquentes allocutions pour l'ouverture des Francofolies en 2007.

Take On Me - a-ha

Impossible de ne pas fredonner cette célébrissime mélodie revisitée avec brio.

Hawaïenne - Les Trois accords

Dans la catégorie «de quessé», Hawaïenne interprétée par un chanteur d’opéra au Festival Juste Pour Rire.

Spectacle Dans la forêt des mal-aimés - Pierre Lapointe

Plus d’une heure de musique pulsée par l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal enregistrée en clôture des FrancoFolies de Montréal.

Toxic - Britney Spears

Meilleure que l’originale? À débattre.

Numb - Linkin Park

On finit en beauté avec cette magnifique version de Numb au violoncelle.

Pour d’autres moments musicaux enlevants, nous vous invitons à assister à Montréal symphonique, un rendez-vous musical unique pour le 375e anniversaire de la ville.

Ce spectacle gratuit aura lieu le 19 août prochain au pied du mont Royal et réunira sur une même scène trois des plus prestigieux orchestres symphoniques de la métropole. Pour de plus amples informations, consultez leur site Web ou leur page Facebook.