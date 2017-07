Montréal dans le tordeur

Pour conclure sa 35e édition, le festival Just For Laughs avait préparé un bien-cuit sur Montréal. La métropole, qui fête son 375e anniversaire, a été le sujet de nombreuses blagues fort réussies. Il s’agissait du meilleur gala JFL que nous ayons vu depuis très longtemps.

Badouri et Kavanagh en pleine forme

Les deux seuls Québécois francophones de la soirée, Rachid Badouri et Anthony Kavanagh, ont chacun livré un numéro très réussi. Tout à fait déchaîné, Badouri a mis la foule dans sa poche arrière en parlant des différentes communautés culturelles à Montréal. Plus tard, dans un court numéro, Kavanagh a fait rire la foule en se moquant des dirigeants de Bombardier. Deux prestations qui ont reçu de chaleureux applaudissements.

Célèbres invités

Dans ce gala tout étoile, plusieurs gros noms se sont succédé sur scène. Jay Baruchel a expliqué pourquoi Montréal avait besoin d’une intervention. Corey Hart a fait rire la foule en comparant Montréal avec les Bahamas. L’actrice Caroline Rhea a été comique en parlant des Montréalais célèbres. Et le groupe de Colombrie-Britannique, The Tenors, a rendu un vibrant hommage à Leonard Cohen avec Hallelujah.

Pacioretty et Drouin pas à leur place

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

En annonçant ce gala thématique sur Montréal, l’équipe de Just For Laughs avait mentionné la présence de deux joueurs du Canadien, Max Pacioretty et Jonathan Drouin. On se demandait bien ce que ces hockeyeurs feraient dans ce gala, eux qui sont plutôt connus pour manier la rondelle davantage que les calembours. Les deux athlètes ne sont restés que quelques secondes sur scène, lisant nonchalamment le télésouffleur, les mains dans les poches. Au suivant !

Les meilleures blagues

« On connaît Céline Dion parce qu’elle possède Schwartz’s Deli. Mais saviez-vous qu’elle chante aussi ? Elle a chanté la pièce de Titanic, le film qui, sans elle, ne serait qu’à propos des gens riches qui coulent dans l’océan. » – Caroline Rhea

« On m’a déjà demandé si je voulais aller voir une partie du Canadien de Montréal. J’ai dit non. Si je veux aller dans un aréna voir six gars sans talent avec une coupe Longueuil, je vais aller voir Nickelback » – Jimmy Carr

LE VERDICT

Depuis plusieurs années, Just For Laughs nous a habitués à des galas très inégaux, principalement conçus pour la télé. Avec une thématique générale sur Montréal, les numéros du gala de lundi tiraient tous dans la même direction et le résultat s’est avéré très réussi, au-delà de nos attentes. Que ce soit l’énergique Rachid Badouri, la pétillante DeAnne Smith, le sympathique David Pryde ou encore le pince-sans-rire Jimmy Carr, tous se sont moqués de la métropole québécoise avec beaucoup d’amour.