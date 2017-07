Denis Coderre n’en démord pas, la Formule électrique est à Montréal pour y rester et nulle part ailleurs qu’au centre-ville.

Comme il l’a fait au cours des deux dernières semaines, le maire est venu à nouveau défendre la tenue de sa course, mais cette fois au lendemain des deux premières épreuves à avoir été présentées dans sa ville.

L’heure était donc au bilan lundi, pour le premier magistrat, qui a admis que cette expérience ne s’était pas déroulée sans heurt.

« Oui, il y a des choses à améliorer, a répondu Coderre. Il y a eu de l’inconfort et des mécontents, mais pour une première fois, c’était assez extraordinaire. Hors de toutes attentes. Nous l’avons vécu et maintenant, on va s’ajuster. Le chaos appréhendé n’a pas eu lieu.

«C’est aussi le prix à payer pour faire partie ses grands. »

Pour donner l’exemple

Ces grands, ce sont ces mégapoles à travers le monde qui ont accepté de plonger dans cette aventure de la FE. Pour le meilleur et pour le pire.

Ces villes qui veulent contribuer au virage écologique et inévitable des modes de transport de demain. Pour éviter que ces endroits populeux comme Montréal ne deviennent un jour insupportables en termes de pollution. On veut donner l’exemple.

La FE se veut, aux yeux de ses promoteurs, le meilleur outil pour sensibiliser le public à cette nouvelle réalité.

La congestion automobile, la grogne des commerçants et des résidents ne changeront rien. L’événement aura lieu l’an prochain et en 2019, tout au moins. Avec une option de prolongation de trois ans.

« Ce n’est pas une dépense, a répété le maire, c’est un investissement. »

Photo Pierre-Paul Poulin

45 000 spectateurs, vraiment ?

Le maire ne sera jamais au bout de ses peines. C’est de l’argent public qui a été injecté dans cette aventure coûteuse.

Les contribuables veulent des informations concrètes, mais ce bilan n’a pas révélé lundi les vrais chiffres malgré l’insistance des médias qui auraient voulu aussi connaître la proportion des gens ayant acheté leurs billets en fin de semaine.

Tout en se considérant, avec raison, que cette statistique, avancée par le promoteur evenko, selon laquelle 45 000 spectateurs se seraient déplacés pendant les deux jours paraît exagérée, voire irréaliste.

Agag : « Un... grand succès »

Coderre s’est assuré d’avoir à ses côtés, le président de la FE, Alejandro Agag, son meilleur allié, qui n’a pas ménagé les éloges pour Montréal.

Si le maire a déclaré « mission accomplie » devant les journalistes réunis à l’hôtel de ville, Agag, lui, est allé encore plus loin.

« J’ai deux mots pour décrire le premier ePrix de Montréal, a souligné Agag et c’est... grand succès. Depuis notre course inaugurale [le 13 septembre 2014 à Pékin, en Chine], nous avons présenté une trentaine d’épreuves à travers le monde et je dirais que ce fut, le week-end dernier, l’une des meilleures, sinon la meilleure organisée à ce jour. »

Un faux débat

Agag est venu, à son tour, rappeler que les courses de FE devaient avoir lieu au cœur des villes et nulle part ailleurs, tout en se disant estomaqué du traitement très particulier accordé par les médias locaux.

« Cet acharnement des journalistes à Montréal, a-t-il fait savoir, est unique au monde. Je n’en reviens pas. Entre autres, toutes les allégations selon lesquelles Montréal est la seule ville à investir dans la FE sont fausses et fantaisistes. D’autres villes y contribuent, mais ce sont des informations confidentielles. »

Agag a aussi affirmé, à l’instar du président de la Fédération internationale de l’automobile, Jean Todt, qui s’est d’ailleurs fait un devoir d’assister au ePrix de Montréal, qu’en aucun temps, il n’a été question de présenter cette course au circuit Gilles-Villeneuve.

Or, nos archives indiquent clairement que le site du Grand Prix du Canada à l’Île-Notre-Dame avait été envisagé lors des premières discussions.

« Vous avez créé un faux débat, rétorque Agag. La vocation de la FE, c’est de courir au cœur de la ville avec les gratte-ciel comme décor. On veut se déplacer vers la population. Le circuit Gilles-Villeneuve n’est pas au centre-ville. »

Tous les intervenants de la FE, y compris les pilotes, ont louangé la configuration du circuit et les infrastructures temporaires aménagées à proximité.

« C’est un tracé inédit avec des montées et des descentes, a insinué Agag. Si ça dépendait de moi, on le conserverait. Cependant, certains bâtiments seront reconstruits dans ce secteur-là, m’a-t-on dit. S’il faut revoir certaines portions de la piste, nous serons d’accord, mais il va falloir que ça reste au centre-ville. »

Le président de la FE a fait allusion aux nouvelles installations de Radio-Canada qui seront érigées en plein cœur de l’endroit où les paddocks ont été installés.

Une course de soutien ?

Coderre n’a pas caché, par ailleurs, qu’il fallait trouver une façon de bonifier l’horaire de son événement. Du moins sur la piste.

Les spectateurs ont dû patienter presque trois heures entre la séance de qualifications, que, en passant, les gens ont boudée faute d’intérêt, et la course de FE en fin d’après-midi.

« Nous comptons ajouter une autre épreuve, a conclu Coderre, pour combler les temps morts. »

Ne soyez pas surpris si la série de courses regroupant des voitures de marque Tesla, qui doit voir le jour aux États-Unis cet automne, soit ajoutée à l’horaire de la compétition.