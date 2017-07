Une bague de la Série mondiale pour Steve Bartman

Le partisan le plus détesté dans l’histoire des Cubs de Chicago Steve Bartman a vécu une journée émotive lundi, ayant reçu une bague de la dernière Série mondiale.

La nouvelle a été dévoilée en exclusivité par la station locale WGN.

«Bien que je ne considère pas mériter un tel honneur, je suis sincèrement reconnaissant et touché de recevoir une bague officielle des Cubs de Chicago de la Série mondiale de 2016, a mentionné Bartman, dans un communiqué. Je me sens libéré et j’espère que la saga de la fausse balle de 2003 qui nous a affligés ma famille et moi est maintenant chose du passé.»

En quête de leur premier championnat depuis 1908, les Cubs étaient à une victoire d’être sacrés champions de la Ligue nationale en 2003. Avec une avance de 3-0 en huitième manche, Bartman a tenté de capter une fausse balle que le voltigeur Moises Alou croyait être en mesure de saisir.

L’ancien des Expos de Montréal était alors furieux contre Bartman.

Le vent a ensuite tourné de côté et après un mauvais lancer de Mark Prior et une erreur du joueur d’arrêt-court Alex Gonzalez, incapable de réaliser un jeu de routine, les Marlins de Miami sont revenus dans la rencontre. Ils ont finalement remporté le duel au compte de 8-3 avant d’enlever le septième et ultime match de la série.

Les Marlins avaient ensuite remporté la Série mondiale.

Malheureusement pour Bartman, qui a dû être escorté hors du stade par des gardes de sécurité, sa vie allait devenir un véritable enfer. Son adresse a été dévoilée publiquement et il a été harcelé et humilié par des partisans furieux pendant plusieurs années.

«Même si aucun geste ne peut effacer ce qu’il a vécu depuis plus d’une décennie, nous sentions qu’il était important que Steve sache qu’il est et qu’il sera toujours apprécié par l’organisation. Après tout ce qu’il a sacrifié, nous sommes fiers de remettre ce cadeau à Steve Bartman aujourd’hui», a souligné le propriétaire des Cubs, Tom Ricketts.