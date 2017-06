Un nouveau spectacle séduisant et audacieux débarque à Montréal

Présenté par

Fidèle à l’esprit de cabaret au sein duquel s’est vu éclore la scène artistique montréalaise, Les 7 Doigts proposent leur nouvelle création : Vice & Vertu!

Cette expérience unique envoûte aux rythmes et couleurs propres aux années folles qui ont su faire vibrer le boulevard Saint-Laurent.

Dario Ayala / Agence QMI

La troupe Les 7 Doigts présente un hommage vivant d’une époque révolue au sein de la sulfureuse Main. Le spectacle, s’adressant exclusivement à un public adulte, se tiendra du 10 juillet au 6 août dans le cadre de la programmation officielle du 375e.

À travers ses tableaux tantôt grivois, tantôt mafieux, cette expérience immersive fait revivre les années 40 et 50. On te mène dans un parcours historique à travers la SAT, où l’évènement a lieu. Au gré des mouvements des artistes sont dépeints divers univers enivrants.

Dario Ayala / Agence QMI

Fréquente, le temps d’une soirée, les établissements montréalais de tous les vices. Prends toutefois garde à l’escouade de la moralité, pour qui la sensuelle époque se veut dangereusement licencieuse.

Pour mieux profiter de ces différentes scènes, on t'invite à enfiler tes plus beaux costumes d’époque. Mêle-toi ainsi aux performances, fêtant cette ère burlesque où vaudeville et music-hall faisaient vibrer les foules.

Dario Ayala / Agence QMI

Au rythme d’une trame narrative, les artistes de la troupe font la part belle à Montréal.

Artistes, acrobates, acteurs et musiciens séduisent par leurs performances éclatantes dignes des plus grands cabarets, bordels enfumés et maisons de jeux!

Aussi bien dans la tradition des spectacles d’effeuillage qu’à travers des manifestations audacieuses, Vice & Vertu te plonge dans ces soirées frivolement scénarisées qui ont fait les plus belles années de la métropole.

Ne tarde pas à te procurer des billets sur le site de Montréal complètement cirque! Cette création expérientielle unique en son genre ne sera présentée que cet été. Il s'agit-là d'un événement à ne surtout pas manquer!