David Beckham pourrait bientôt remporter son pari

Après plus de trois ans d’attente et de travail acharné, David Beckham serait sur le point de remporter son pari et d’amener une équipe de la Major League Soccer (MLS) à Miami.

C’est le commissaire de la MLS Don Garber qui a avoué que le projet de l’ancienne vedette du Galaxy de Los Angeles s’approchait de la ligne d’arrivée.

Les propriétaires de la MLS se réunissent à Chicago mercredi, dans le cadre du match des étoiles et le projet de Beckham fera partie des sujets abordés.

«David a présentement une option, mais elle ne peut pas se concrétiser s’il ne parvient pas à satisfaire les demandes des autres propriétaires. Il lui faut une bonne structure financière, un bon stade, un bon plan marketing. Je crois que nous sommes rendus à l’étape à laquelle nous pouvons prendre une décision et aller de l’avant», a admis Garber dans une entrevue avec le «Miami Herald».

«C’est un vote et ça peut aller d’un côté comme de l’autre», a rajouté la commissaire.