Des sans-abri victimes de la Formule E

La course de Formule électrique au cœur du quartier Centre-Sud, à Montréal, n'a pas fait des mécontents que chez les automobilistes et les résidents du secteur: un organisme qui vient en aide aux sans-abri se plaint de n'avoir pu leur donner de la nourriture depuis bientôt une semaine.

Quelques jours avant la course, de nombreuses interdictions de stationnement sont entrées en vigueur dans les rues limitrophes du circuit.

En raison de ces nouvelles règles, la petite fourgonnette de SOS Itinérance ne pouvait se stationner dans le quartier. Depuis un peu plus de trois ans, l’organisme sert des repas gratuits aux itinérants du quartier grâce à ce véhicule.

Les policiers responsables de la circulation leur ont interdit l’accès et leur ont donné des contraventions pour s’être stationnés dans les rues fermées. Ce mardi, ils en ont reçu une nouvelle.

«Les ressources sont fermées pour les vacances, a souligné le président fondateur de l’organisme, Alexandre Paradis, en entrevue avec TVA Nouvelles. Recevoir des contraventions, quand on est des organismes communautaires, de 53 $ pour s’être stationné sur la rue ou de 60 $ pour être trop proche d’un coin de rue, c’est aberrant que les policiers fassent du profilage comme ça.»

M. Paradis dit en avoir discuté avec un commandant dans le poste du quartier, qui renvoie la balle à ses agents sur le terrain. Ces derniers lui auraient mentionné avoir reçu une consigne en ce sens de la part de la municipalité. Quand il a essayé de communiquer avec la Ville, on l’a transféré de poste en poste.

«S’ils ne sont pas là, on ne mange pas, a dit Stéphane, qui utilise les services de SOS Itinérance. Si t’es pas en état de te déplacer, eux sont là. C’est plus proche, ça nous aide beaucoup.»