François Arnaud parle aux morts

Depuis deux semaines, près de quatre millions d’Américains regardent François Arnaud dans Midnight, Texas. Diffusée à heure de grande écoute à NBC, la série permet au comédien québécois de cimenter sa carrière internationale.

Inspirée d’une trilogie de best-sellers de Charlaine Harris, l’auteure des romans derrière True Blood, la série Midnight, Texas brosse le portrait de Manfred Bernardo (François Arnaud), un médium torturé capable de parler aux morts.

« Manfred n’arrive pas très bien à contrôler ses habiletés psychiques, explique le comédien en entrevue au Journal. Il devient très vulnérable aux présences fantomatiques. Il est complètement vidé. Il n’a plus d’argent. Des gens lui courent après... Il décide donc d’écouter sa grand-mère décédée et d’aller à Midnight, un petit village au Texas. »

Dans ce petit bled perdu du sud des États-Unis, le charismatique antihéros pense avoir trouvé la paix mais, quelques heures après son arrivée, il réalise que c’est tout le contraire. Car Midnight est peuplé d’individus « singuliers », incluant un vampire, une sorcière, un ange, un révérend métamorphe et une tueuse à gages.

Entamé l’automne dernier au Nouveau-Mexique, le tournage de Midnight, Texas s’est terminé en février. Truffée d’effets visuels (un tigre apparaît même au deuxième épisode), la série a exigé un énorme travail de postproduction, ce qui explique pourquoi elle prend l’antenne cet été, alors qu’on l’attendait beaucoup plus tôt cette année.

La machine NBC

« Ils ont investi encore plus d’argent, indique François Arnaud. Ils ont pris le temps de bien faire les choses. Et l’été, c’est une bonne période pour lancer un show comme le nôtre. On n’est pas en compétition avec plein d’autres séries. »

NBC semble avoir sorti l’artillerie lourde pour promouvoir Midnight, Texas. Le mois dernier, François Arnaud a participé au célèbre Comic-Con de San Diego en compagnie des autres acteurs du feuilleton. « Je pense qu’on est leur seule fiction originale cette saison, déclare le comédien de 32 ans. Ils mettent donc tous leurs chevaux derrière nous. C’est une bonne nouvelle. »

Une expérience différente

Après être apparu aux génériques d’un drame historique (The Borgias) et d’une série d’action (Blindspot) à l’étranger, François Arnaud s’est régalé avec Midnight, Texas.

« C’était différent de tout ce que j’avais fait avant, note la nouvelle tête d’affiche. Laisser des fantômes prendre possession de mon corps, c’est vraiment l’fun ! Pour un acteur, c’est un super terrain de jeu. »

Présentées au Québec sur Global, les deux premières heures de Midnight, Texas laissent présager une première saison riche en action. Sans rien révolutionner, la série s’écoute aussi facilement qu’on passe à travers un sac de popcorn. Un divertissement à grand déploiement parfait pour l’été.

NBC et Global présentent Midnight, Texas les lundis soirs à 22 h. Vous pouvez rattraper les deux premiers épisodes sur l’application Global Go.

Des rôles marquants

François Arnaud n’a pas chômé depuis sa sortie du Conservatoire de Montréal, en 2007. Voici ses cinq rôles les plus marquants :