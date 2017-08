Ils disent oui à la course mais pas à sa gestion

Une majorité de Québécois sont favorables à la tenue des courses de Formule E à Montréal, mais pensent que le maire Denis Coderre a mal géré ce dossier selon un sondage Léger pour Le Journal et TVA Nouvelles.



« Les gens sont pour cet évènement, mais ils n’approuvent pas la façon dont il a été mis sur pied », a affirmé hier Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages du même nom.

En effet, six Québécois sur dix se disent favorables à la tenue de la course, mais ils sont presque autant (57 %) à déplorer sa gestion par le maire Coderre.

Les 24 millions $ qu’a coûté le Grand Prix font sans aucun doute partie des explications de ce mécontentement, puisque les deux tiers des sondés se disent en désaccord avec ce montant.

« C’est une somme qui a été mal comprise », explique Jean-Marc Léger.

Selon lui, la principale erreur de l’administration Coderre a été son manque de transparence. « Aujourd’hui les électeurs sont beaucoup plus exigeants et veulent des informations détaillées », commente l’expert qui ajoute que « nous ne sommes plus dans les années 1950 », en référence à la grande noirceur du premier ministre Maurice Duplessis.

Dans ce contexte, le flou entourant la rentabilité du Grand Prix ou le nombre de billets vendus par la société evenko, chargée de l’organisation, ont pu jouer en la défaveur du maire.

Trafic

« Le second élément qui peut expliquer ce résultat ce sont clairement les problèmes de circulation dans le centre-ville occasionnés par la course, affirme Jean-Marc Léger. Vingt-huit pour cent des Montréalais disent avoir été incommodés, cela fait environ 500 000 personnes tout de même. »

Pas étonnant donc que les trois quarts des sondés expriment le souhait de voir la course déplacée sur le circuit Gilles-Villeneuve.

« C’est la position que je défendais, commente Valérie Plante, chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville. Ce que je déplore dans ce dossier, c’est que Denis Coderre n’a fait preuve d’aucune compréhension. »

Le maire Coderre avait expliqué à ce sujet que la tenue de la course sur le circuit Gilles-Villeneuve aurait généré des coûts supplémentaires, ce qui n’a pas convaincu l’ensemble des experts.

À quelques mois des élections municipales, la mauvaise perception par le public de sa gestion de la course pourrait-elle entraîner une sortie de piste pour Denis Coderre ?

« Rien n’est moins sûr, tempère la professeure associée en gestion municipale à l’ESG UQÀM, Danielle Pilette. Sa méthode de communication en ressort mise en doute, mais les enjeux de l’élection à venir seront ailleurs, notamment dans les rapports entre Ville et arrondissements. »

Êtes-vous favorable ou défavorable à la tenue de cette course de Formule E à Montréal ?

Favorable 60 %

Défavorable 32 %

Ne sait pas 9 %

Personnellement, avez-vous été ou non incommodé ou importuné par la Formule E (bruit, circulation, accès difficiles aux commerces, etc.) ?

J’ai été incommodé 23 %

Je n’ai pas été incommodé 75 %

Ne sait pas 2 %

La course de Formule E s’est tenue dans les rues du centre-ville de Montréal plutôt que sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame. À votre avis, quel est le meilleur endroit pour tenir la course du championnat de Formule E à Montréal : dans les rues du centre-ville ou sur le circuit Gilles-Villeneuve ?

Dans les rues du centre-ville 20 %

Au circuit Gilles Villeneuve 74 %

Je ne sais pas 6 %

Est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord avec l’investissement de 24 millions $ de la Ville de Montréal dans la course de Formule E?

Tout à fait en accord 6 %

Plutôt en accord 22 %

Plutôt en désaccord 31 %

Tout à fait en désaccord 36 %

Ne sait pas 6 %

Trouvez-vous que le maire de Montréal Denis Coderre a bien ou mal géré le dossier du championnat de Formule E ?

Il a bien géré 23 %

Il a mal géré 57 %

Ne sait pas 20 %

MÉTHODOLOGIE

Pour répondre aux objectifs de recherche, un sondage web a été effectué le 31 juillet 2017, auprès d’un échantillon représentatif de 501 répondants, âgés de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais. À l’aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la langue maternelle, la scolarité et la région de résidence, afin de rendre l’échantillon représentatif de l’ensemble de la population de la région de Montréal.