François Arnaud, qui habite maintenantà à New York, est revenu au Québec en juillet pour retrouver ses amis du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Montréal, 10 ans après leur graduation.

« On était encore les mêmes petits gars et petites filles qu’on était en 2007, raconte l’acteur en entrevue téléphonique. Quand on s’est quitté, j’avais l’impression qu’on allait se revoir lundi matin à l’école. »

En contact

Bien qu’il ait passé la dernière décennie à tourner un peu partout dans le monde, incluant trois saisons des Borgias en Hongrie, François Arnaud dit avoir gardé le contact avec ses anciens camarades de classe, une cohorte qui inclut Ève Landry (Unité 9), Anne-Élisabeth Bossé (Série noire) et Cynthia Wu-Maheux (District 31).

« On est resté assez proche. On se tient au courant de tout ce que le monde fait. Je suis allé voir Anne-Élisabeth (Bossé) au théâtre. J’ai aussi regardé Les Simone. C’est l’fun voir tout le chemin qu’on a parcouru. »

« J’ai vécu plein de choses en 10 ans, poursuit le comédien. Jamais je n’aurais pu prévoir tout ce qui m’arrive aujourd’hui. »