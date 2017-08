Le BootCamp prend encore de l’expansion

Jonathan Marchessault, Jonathan Huberdeau, David Desharnais, Sean Couturier et Mathieu Perreault feront partie des joueurs professionnels qui convergeront vers le Complexe sportif de Sainte-Foy encore cette année dans le cadre du traditionnel BootCamp, qui accueillera le plus gros contingent de joueurs de sa courte histoire.

Au total, 60 joueurs professionnels répartis en six équipes s’affronteront du 11 au 13 août prochains dans un événement qui sert notamment à aider financièrement la Fondation québécoise du cancer, à qui 50 000 $ ont été remis depuis la création de l’événement, en 2012.

« Notre événement commence à être connu de plus en plus, estime Cédrick Desjardins, l’un des cofondateurs du BootCamp. Les joueurs sont de plus en plus rapides, c’est le genre de tournoi parfait pour se remettre dedans. En plus, c’est un mois avant le début des camps d’entraînement, ils peuvent faire face à de l’adversité, et les jeunes voient le défi d’affronter les meilleurs. Ça offre un bon spectacle aux gens. »

Des équipes de jeunes

D’ailleurs, Desjardins a formé deux équipes de jeunes loups pour l’événement dont il aime les chances de créer une surprise.

La première, celle d’Anthony Beauvillier, sera de retour cette année après avoir atteint la demi-finale l’an dernier à la suite d’un parcours parfait en ronde préliminaire. Beauvillier sera épaulé notamment de son frère Francis, ainsi que de Samuel Morin, des Flyers de Philadelphie, et de Laurent Dauphin, des Blackhawks de Chicago.

L’autre équipe sera toute nouvelle et composée de plusieurs joueurs de la dernière édition des Sea Dogs de Saint-Jean, dont Thomas Chabot, Julien Gauthier et l’ancien gardien des Remparts de Québec Callum Booth.

« C’est bon de voir de la relève pour pousser les plus vieux un peu ! », ajoute Desjardins.

Absents en raison du mariage de Shaw

Par ailleurs, l’organisation a bien failli attirer Philip Danault et Max Pacioretty du Canadien de Montréal, mais ces derniers ont dû décliner l’offre en raison de la tenue du mariage de leur coéquipier Andrew Shaw, le même week-end.

Encore une fois, tous les matchs du BootCamp seront ouverts au grand public. Les billets en prévente, au coût de 10 $ par jour, sont offerts sur lebootcamp.ca.

L’an dernier, Jonathan Marchessault avait été nommé le joueur par excellence du tournoi. Il est le seul, avec David Savard, à avoir remporté l’événement à trois reprises.

David Savard confiant pour la prochaine saison

Photo Didier Debusschère

Avec la saison qu’ils ont connue l’an dernier et la récente acquisition d’Artemi Panarin, le défenseur des Blue Jackets de Columbus David Savard voit d’un bon œil l’avenir pour son équipe et croit que la formation de l’Ohio peut espérer faire mieux que son élimination au premier tour des dernières séries face aux Penguins de Pittsburgh.

La majorité des joueurs du noyau de l’équipe sera de retour l’an prochain, à l’exception peut-être de Brandon Saad qui a été troqué aux Blackhawks de Chicago dans la transaction qui a permis aux Jackets de recevoir Panarin. L’équipe a également perdu William Karlsson lors du repêchage d’expansion.

« On part avec le but qu’on veut se rendre plus loin que l’an dernier. Toutes les équipes vont s’attendre à ce qu’on soit bons. On va devoir travailler plus fort pour arriver aux mêmes résultats. Dans nos têtes, on veut se rendre plus loin dans les séries », a exprimé le défenseur québécois de 26 ans.

Surpris de l'échange de Saad

Savard ne s’attendait d’ailleurs pas du tout à ce que le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, échange Saad.

« D’un autre côté, ça va nous amener plus d’attaque puisque Panarin est un marqueur naturel. C’est un joueur explosif et je préfère jouer avec lui que contre ! Je pense que c’est une bonne transaction. En bout de ligne, c’est une question de fit. Il va sûrement jouer avec Alexander Wennberg qui est un excellent passeur. J’ai hâte de voir ce que ça va faire », a-t-il mentionné.

Heureux pour Tortorella

D’ailleurs, les Blue Jackets ont annoncé qu’ils avaient prolongé d’une saison le contrat de l’entraîneur John Tortorella, soit jusqu’à la fin de la saison 2018-2019.

Savard s’est également réjoui de cette nouvelle et assure n’avoir rien à reprocher à cet entraîneur au caractère bouillant qui n’a pas toujours fait l’unanimité au fil des ans.

« C’est toujours difficile de revenir après ce qui était arrivé dans le passé. Certaines personnes se demandaient même comment il avait fait pour se retrouver un poste dans la LNH. C’est un entraîneur extrêmement passionné et honnête. Il fait vivre sa passion à ses joueurs.

Parfois, il va dire des choses sur le banc, et le lendemain, s’il s’est trompé, il va s’excuser. Il faut prendre avec un grain de sel ce qui se passe derrière le banc. Il est passionné et embarque dans le match autant que les joueurs. Il y a un bon côté à ça parce que ça amène les gars à pousser encore plus. C’est lui qui change l’allure d’un match parfois de la façon dont il pousse les joueurs. Je n’ai rien à dire sur lui pour l’instant et je suis content qu’il ait signé pour une année de plus, car il ne se sentira pas sur la corde raide la saison prochaine. »

Desjardins confirme sa retraite après 10 saisons

Cédrick Desjardins a profité de la conférence de presse du BootCamp, un projet qui lui tient à cœur, pour confirmer qu’il prenait officiellement sa retraite du hockey professionnel après une carrière de dix saisons.

Sans contrat l’an dernier, le gardien originaire d’Edmundston au Nouveau-Brunswick s’était joint aux Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine de hockey. D’ailleurs, tout porte à croire qu’il sera de retour avec cette formation l’an prochain. « J’aimerais y retourner, mais je ne peux pas le confirmer encore », a-t-il mentionné.

Changement de carrière

Chose certaine, toutefois, il met une croix de façon définitive vers un retour chez les pros en Amérique du Nord ou en Europe, où il a tenté en vain de se trouver une équipe.

« Les contrats et les blessures ont été liés à ça. J’ai fait un changement de carrière, je m’implique dans le hockey mineur. Je me donne le temps de partir une deuxième carrière », a mentionné celui qui s’implique avec ses deux fils dans l’organisation de Hockey Québec Centre ainsi qu’avec l’école spécialisée dans le développement des gardiens de but, Gardien Proactif.

Au final, l’ancien des Remparts de Québec et de l’Océanic de Rimouski (LHJMQ) aura joué six parties dans la LNH. Sa première en carrière, avec le Lightning de Tampa Bay contre Carey Price et le Canadien de Montréal, demeurera le fait saillant de sa carrière, mentionne-t-il.