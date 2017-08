Merci Jonah Keri!

Au fil des ans, j’ai eu le privilège de voir plusieurs discours des légendes du baseball lors des cérémonies d’intronisation au Temple de la renommée, à Cooperstown.

Il y a toujours des moments touchants, des anecdotes, des souvenirs et beaucoup de remerciements. On remercie des coéquipiers, des entraîneurs, des dirigeants, des parents, l’épouse, la famille, les partisans... Mais je n’avais encore jamais vu un ancien joueur remercier un journaliste comme Tim Raines l’a fait dimanche lors de son discours.

Jonah Keri est un journaliste et auteur montréalais qui adore les Expos. Jonah écrit pour CBS Sports et Sports Illustrated et il est très respecté dans le domaine. Jonah est un adepte des statistiques avancées et il regarde les statistiques différemment. Lui-même un grand fan de Raines, il a fait sa mission de démontrer à ceux qui votent que l’ancien joueur des Expos avait sa place chez les immortels. Sa détermination fut récompensée à Cooperstown. Ce moment était de loin le moment le plus touchant, selon moi. Raines au podium, qui pendant quelques minutes remerciait un journaliste de Montréal, lequel pleurait à chaudes larmes.

Un petit miracle

Raines a connu une carrière digne du Temple de la renommée, mais sans l’aide de Jonah, ça ne regardait pas bien. Cette année, c’était la dernière chance de Tim. C’était sa dernière année d’éligibilité. En 2008, à sa première année, il avait obtenu seulement 24 % des votes. Tu en as besoin de 75 %.

À sa deuxième année, Raines avait reçu moins de votes, il s’éloignait tranquillement du chiffre magique et avait besoin d’un miracle. Or, les journalistes qui votent pour l’admission au Temple ne regardaient pas l’ensemble de la carrière de Raines de la bonne façon. On disait notamment qu’il n’avait pas frappé 3000 coups sûrs, plateau légendaire confirmant une place parmi les grands. Raines en a réussis 2605.

Celui qu’on surnomme « Rock » avait donc besoin d’un petit miracle. Et ce petit miracle s’appelait Jonah Keri.

Seulement 2605 coups sûrs, disait-on, mais Raines s’est rendu sur les sentiers 3977 fois et c’est bon pour le 45e meilleur total de tous les temps. Il se retrouve devant des joueurs comme Tony Gwynn, Mike Schmidt et Lou Brock, qui sont tous à Cooperstown. Seulement quatre joueurs ont volé plus de buts que Raines et ils sont également tous au Temple.

À travers les nombreuses statistiques, il serait même logique de placer Tim Raines au cinquième rang des meilleurs voltigeurs de gauche de l’histoire du baseball derrière Barry Bonds, Ted Williams, Rickey Henderson et Carl Yastrzemski. Jonah Keri a notamment réussi à le prouver.

Merci Tim et merci Jonah !