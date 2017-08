Pujols en route pour Cooperstown

Albert Pujols est né en République dominicaine il y a 37 ans et il a émigré aux États-Unis, plus précisément à Kansas City, dans le Missouri où il n’a pas tardé à se faire remarquer sur un terrain de baseball.

En effet, ce que bien des amateurs ignorent, c’est qu’au cours de sa dernière saison à l’école secondaire, les lanceurs lui ont accordé 55 buts sur balles alors qu’il s’est présenté au marbre seulement 88 fois ! C’était en guise de protestation, car on doutait de son âge véritable...

Pujols n’a pas été repêché à sa sortie du secondaire, donc il s’est inscrit au Maple Woods Community College. Et tout ce qu’il a fait, lors de son premier match à ce niveau, alors qu’il jouait à l’arrêt-court, fut de réussir un triple jeu sans aide et de cogner un grand chelem.

Aucun joueur du baseball majeur ne peut revendiquer un tel exploit et je doute qu’il ait été réussi plus qu’en une couple d’occasions, à tous les niveaux du baseball.

C’était un avant-goût de ce que grand gaillard allait accomplir au cours de sa carrière qui est encore loin d’être terminée.

Pujols est à compléter sa 17e campagne dans les majeures et déjà on le compare aux meilleurs joueurs de tous les temps. Il occupe présentement le neuvième rang au chapitre des coups de circuit avec 607 (dont 14 cette saison) et il est logique de croire qu’il pourra devancer Sammy Sosa (609) et Jim Thome (612) avant la fin de la campagne pour s’installer au septième échelon, juste derrière Ken Griffey jr qui en revendique 630.

Le prochain avec 700 circuits ?

Pourrait-il devenir seulement le quatrième frappeur d’au moins 700 circuits en compagnie de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) et Babe Ruth (714) ?

Les chances sont de son côté, surtout s’il reste en santé.

Selon les projections d’experts, Pujols devrait réussir encore 18 circuits d’ici la fin de la saison 2017 et par la suite en ajouter 25 en 2018, 20 en 2019, 17 en 2020 et 13 en 2021 pour atteindre ce plateau !

Les plus pessimistes prévoient que Pujols pourrait boucler son parcours avec seulement 683 longues balles... ce qui lui vaudrait le cinquième rang, devant Willie Mays (600) et derrière Alex Rodriguez (696).

Et sur le plan de ses autres exploits, mentionnons simplement qu’il a mérité le titre de Recrue de l’Année avec les Cards de St-Louis en 2001 alors qu’à sa première saison il a conservé une moyenne de, 329 avec 37 circuits et 130 points produits ; qu’il a été proclamé le Joueur le plus utile à son équipe en trois occasions (2005, 2008, 2009) ; qu’il a participé à 10 matchs des étoiles en plus de récolter six Bâtons d’Argent et deux Gants Dorés.

En 2007, il n’a croisé le marbre que 99 fois, ce qui mettait fin à une séquence de six saisons au cours desquelles il avait marqué au moins 100 points, frappé au moins 30 circuits et produit au moins 100 points. Il devait cependant réussir l’exploit dans les quatre saisons suivantes.

Existe-t-il encore des gens qui doutent, sincèrement, que les portes de Cooperstown ne s’ouvriront pas pour lui, cinq ans après qu’il aura remisé son gant, son bâton et ses crampons ?

Aucune inquiétude financière

Pujols est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2021, un contrat qui doit lui rapporter la modique somme de 104 $ millions d’ici son expiration. De plus, il a en poche un contrat de 10 ans, pour services personnels, à raison de 10 $ millions par année...

Disons qu’il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois !

Un dimanche historique

La filiale des Nationals de Washington de la Ligue des recrues Golf Coast a vécu un dimanche historique le 23 juillet dernier alors qu’ils ont vaincu les Marlins par des pointages de 4-0 et 1-0. Le détail historique ? Il s’agissait de deux matchs sans point ni coup sûr dans le cadre d’un programme double ! Dans le premier match, le droitier Joan Baez a blanchi les Marlins 4-0 en sept manches tandis que le gaucher Jared Johnson a lancé quatre manches sans donner de point ou de coup sûr, suivi le Gilberto Chu, qui a lancé trois manches parfaites pour un gain de 1-0. Le pire de tout cela, c’est que Johnson ignorait tout de l’exploit de Baez lorsqu’il a commencé le deuxième match.

Deux ambidextres

Lors du récent tournoi des étoiles USA Baseball, les amateurs ont été témoins d’un fait assez unique alors que deux lanceurs ambidextres se sont affrontés au monticule... et au bâton ans un match pour le titre de la compétition. Kris Armstrong, un lanceur ambidextre, s’est retrouvé face à Anthony McNair Siegler, un lanceur ambidextre qui est également un frappeur ambidextre, comme premier frappeur du match ! Ils sont des émules de Pat Venditte. Un lanceur ambidextre, a atteint les majeures avec les Mariners et les Blue Jays et qui évolue présentement dans le réseau des filiales des Phillies.

Record de Knebel

L’excellent releveur des Brewers de Milwaukee a établi un record pour le nombre de matchs avec au moins un retrait au bâton en début d’une saison alors qu’il en a obtenu un pour un 38e match de suite. Il a ainsi amélioré le record établi par Aroldis Chapman en 2014 alors qu’il s’alignait avec les Reds de Cincinnati et qu’il avait inscrit au moins un retrait sur trois prises dans 37 rencontres consécutives. Knebel est un des grands responsables de succès des Brewers ayant inscrit 12 sauvetages avec une MPM de 0,92 et 65 victimes au bâton en seulement 37 manches et deux tiers !

Springer donne le ton

Les équipes adorent prendre les devants tôt dans un match et pour ce faire, les Astros de Houston sont les mieux équipés puisque c’est George Springer qui occupe le premier rang de leur formation offensive. Aux dernières nouvelles, Springer revendiquait neuf circuits comme premier frappeur de son club dans un match ! Et il en a 24 en carrière. Il est toutefois encore loin du record de 13 en une saison établi par Alfonzo Soriano des Yankees en 2002 et des 81 réussi dans ce rôle en carrière par Ricky Henderson. Précisons toutefois que Springer n’est âgé que de 27 ans.