Une aventure hors du commun pour Simon DuBois

MONTRÉAL – Simon DuBois tentera de faire le tour du monde en voile lorsqu’il entamera le 20 août la «Clipper Round the World Yacht Race», et il espère que cette aventure pourra inspirer les gens à poursuivre et atteindre leurs rêves les plus fous.

Il sera ainsi membre d’une flotte de 12 voiliers, et chaque embarcation comptera 24 aventuriers en tout temps, lors de cette course qui durera 11 mois.

Selon le marin, il deviendrait, au terme de l’épreuve divisée en huit étapes, le premier Québécois à réussir l’exploit, et il en tire une grande fierté.

«Je vais réaliser un rêve, a-t-il dit, en entrevue, mardi. Je suis super excité, puisque je vais partir pour repousser mes limites et découvrir ce monde océanique.»

«Je veux partager cette expérience-là. C’est important pour moi de le faire pour que ça puisse inspirer les gens à dire: "j’ose me lancer dans mon rêve, j’ose persévérer". Je suis très excité d’amener le Québec avec moi, en quelque sorte.»

Un homme de la mer

Dès son jeune âge, l’homme originaire de Sherbrooke a été initié à la voile par ses parents, en naviguant sur le lac Memphrémagog. Il a véritablement eu la piqûre lorsqu’il a intégré un groupe de voile à l’université.

«Ç’a débuté sur le voilier de mes parents. À 20 ans, j’ai acheté mon premier bateau. C’est à l’université, quand je me suis mis à faire des croisières avec des amis, que c’est devenu une passion.»

L’athlète de 30 ans, qui a également pris part à des triathlons et à un Ironman, est conscient qu’il ne s’agira pas d’une promenade de santé et que plusieurs obstacles pourraient se dresser sur son chemin. Il s’est toutefois préparé pour éviter les pièges.

«Nous sommes à la merci de dame Nature. On ne peut que s’adapter et subir son tempérament. La météo sera un très gros facteur. La stratégie établie avec les données satellites sera très importante.»

«La plus grosse erreur qu’on peut faire, c’est de ne pas veiller à la sécurité de tout un chacun. Il faut respecter les éléments que l’on ne contrôle pas, et ensuite gérer les risques. Le danger est tout de même diminué, puisqu’il y aura des bateaux dans les environs.»

Une expérience précieuse

DuBois, qui a étudié en comptabilité, finance et stratégie, compte devenir chef d’entreprise dans le futur. Celui qui a quitté son emploi pour parcourir le monde a dit espérer que son voyage lui permettra d’acquérir des compétences humaines et de gestion de crise.

L’aventure, qu’il partagera avec près de 70 personnes différentes, puisque certains ne prendront part qu’à une seule étape, sera enrichissante, selon lui.

«Je ne vois pas vraiment de formation professionnelle qui peut te mettre dans une situation de gestion humaine, de gestion de crise aussi intense que ça, avec une aussi grande diversité de personnes. C’est là où je vois un gain professionnel.»