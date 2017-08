Une question de fierté

CHICAGO | Généralement, un match des étoiles est davantage un prétexte pour mettre en valeur les meilleurs éléments d’un circuit, mais pour les étoiles de la Major League Soccer, il y a plus que ça.

Bastian Schweinsteiger, qui en est à une première participation, veut lancer un message face à adversaire prestigieux comme le Real Madrid, d’autant plus que le Soldier Field, domicile des Bears de la NFL, sera rempli à pleine capacité.

Depuis que les étoiles de la MLS affrontent des rivaux européens, en 2002, la constellation nord-américaine présente une fiche de sept victoires et cinq défaites.

«Je n’aime pas perdre, même dans les matchs amicaux et je pense que c’est le cas pour les autres joueurs. On veut les battre.»

«C’est un match amical, mais quand on est sur le terrain, on veut être à notre meilleur et jouer pour gagner.»