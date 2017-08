5 nœuds de jonction

De plus en plus de pêcheurs réalisent qu’il faut faire preuve de ruse et d’astuces lorsque les poissons semblent faire la fine gueule.

Pour obtenir les réactions souhaitées, il est important de se remémorer d’utiliser des leurres adaptés aux conditions et aux espèces visées, d’éviter de se servir de quincaillerie et d’accessoires inutiles, d’inculquer des motions provocantes, de cibler les bonnes profondeurs et vitesses de récupération, etc.

En ce qui a trait aux fils de pêche, il est fortement recommandé de se servir du plus petit calibre possible afin de ne pas dévoiler notre stratagème des mètres à la ronde. De plus, les leurres travailleront plus énergiquement et s’enfonceront plus profondément.

Que l’on opte pour du super fil tressé ou fusionné ou pour du monofilament, il faut se rappeler que ces derniers sont relativement voyants sous la couche d’eau. En revanche, si l’on se sert de fluorocarbone, quasi invisible, il faut se souvenir qu’il propose une élasticité peu enviable. L’idéal consiste à nouer un bas de ligne en fluorocarbone de 50 cm à plusieurs mètres de longueur à un mono ou à un braid afin d’obtenir la combinaison parfaite en ce qui a trait à l’invisibilité, la force de ferrage et la détection de touches.

Je vous présente aujourd’hui cinq différents nouages qui étaient bien illustrés sur le site de www.netknots.com. Je me suis permis de les modifier légèrement et de franciser le tout.