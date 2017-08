Andre De Grasse doit se retirer des Mondiaux

Blessé, l’athlète canadien Andre De Grasse a déclaré forfait en vue des Mondiaux d’athlétisme, à Londres. Sa saison est ainsi terminée.

«Plus tôt cette semaine à l’entraînement, j’ai subi une élongation à la cuisse qui m’oblige à me retirer des Championnats du monde», a lui-même confirmé De Grasse, via les réseaux sociaux, mercredi.

Les Mondiaux doivent débuter ce vendredi à Londres, en Angleterre. Ils se poursuivront jusqu’au 13 août.

«Les blessures font partie du sport, mais le moment où celle-ci survient est particulièrement malheureux», a-t-il ajouté.

«Je reviendrai plus fort et plus rapide que jamais», a ensuite mentionné De Grasse, donnant du même coup son appui à ses compatriotes canadiens en vue de la compétition.