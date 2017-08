Bilan des Alouettes: beaucoup de pain sur la planche

Le premier tiers de la saison 2017 des Alouettes est maintenant chose du passé. Même si la troupe de Jacques Chapdelaine a démontré des signes encourageants, les deux dernières rencontres ont permis de constater qu’il reste encore bien du travail à faire avant d’avoir une participation aux éliminatoires en poche.

Victoire | 17 à 16 Photo d'archives, Ben Pelosse

La formation montréalaise montre une fiche de 2-4 après les six premiers matchs. C’est le même dossier que celui des deux dernières saisons, qui se sont soldées par une élimination au terme du calendrier régulier.

2015

Fiche: 2-4

Pts marqués: 130

Pts accordés : 120

Différentiel : +10

2016

Fiche: 2-4

Pts marqués: 118

Pts accordés : 144

Différentiel: -26

2017

Fiche: 2-4

Pts marqués: 141

Pts accordés : 150

Différentiel: -9

Est-ce que les Alouettes seront en mesure de renverser cette tendance ?

Défaite | 23 à 19 Photo d'archives, Agence QMI

Défaite | 23 à 16 Photo d'archives, Ben Pelosse

Victoire | 30 à 23 Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

C’est un peu tôt pour le dire. Par contre, on aura une bonne indication au cours des quatre prochains matchs. Dans cette séquence, ils affrontent des rivaux de division à trois reprises, mais surtout, ils disputeront trois rencontres au stade Percival-Molson.

S’ils veulent prolonger leur campagne d’au moins une semaine, ils n’auront d’autre choix que de remporter au moins trois de ces quatre parties. Et la raison est simple. À la mi-saison, ils n’auront plus que trois matchs à domicile contre six sur les terrains adverses, dont deux pour compléter leur calendrier.

Ils doivent emmagasiner des victoires le plus rapidement possible advenant une fin de saison plus ardue où toutes les formations de la LCF lèvent leur jeu d’un cran.

Un petit quelque chose

Au cours des deux derniers matchs, les Alouettes ont été incapables de fermer les livres alors qu’ils se dirigeaient vers la victoire. Si Vernon Adams fils avait réussi sa faufilade du quart à Ottawa et que l’unité défensive ne s’était pas écroulée à Winnipeg, on ne parlerait pas d’une fiche de 2-4, mais d’un dossier positif de 4-2.

Défaite | 24 à 19 Photo d'archives, Agence QMI

Défaite | 41 à 40 Photo d'archives, Agence QMI

Depuis quelques saisons, pour une raison ou une autre, la formation montréalaise flanche dans les moments critiques de ses rencontres. On assiste alors à des revers crève-cœur au lieu de victoires serrées. Les Alouettes ont souvent leur sort entre leurs mains, mais ils échouent en raison d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise punition ou d’un revirement. C’est un aspect récurrent dans les performances de cette équipe depuis trois ans.

Cette saison, on ne peut pas parler d’un manque de leadership ou de caractère. Les Alouettes ont prouvé à maintes reprises qu’ils en ont assez pour surmonter des situations difficiles dans lesquelles ils se sont placés. Toutefois, même s’ils réalisent de belles remontées, ils doivent éviter d’attendre en deuxième demie avant de se mettre en marche.

En résumé, les Alouettes devront mettre les bouchées doubles s’ils souhaitent se maintenir dans la course aux éliminatoires. S’ils ne sont pas capables de le faire, ils pourraient vivre une autre saison hivernale très longue.

Les trois phases

Attaque : C

Photo d'archives, Ben Pelosse

Analyse : On avait hâte d’assister aux premières performances de Darian Durant comme quart partant. On peut dire qu’il a été à l’image de son équipe : tantôt bon, tantôt ordinaire. Il a montré qu’il peut être efficace avec ses passes sur les longs tracés. D’ailleurs, il a réussi 11 passes de 30 verges et plus. D’un autre côté, en raison d’une mauvaise prise de décision dans le feu de l’action, il est trop souvent victime d’une interception qui met fin à une belle séquence à l’attaque et qui fait mal au moral des troupes. Les Alouettes peuvent toutefois dire qu’ils ont un vrai pivot numéro 1 et un vrai leader à l’attaque dans leurs rangs. Chez les porteurs de ballon, Tyrell Sutton a profité de la nouvelle philosophie de la ligne à l’attaque pour s’établir à nouveau comme l’un des meilleurs joueurs à sa position dans la LCF. Quant aux receveurs, ils semblent avoir trouvé leur rythme au cours des derniers matchs, en particulier Ernest Jackson. Sa contribution est vitale à la production de son équipe. On peut lever notre chapeau aux joueurs de la ligne à l’attaque, qui ont été les plus constants dans leurs performances au sein de l’unité offensive.

Défense : C+

Photo d'archives, Agence QMI

Analyse : Avant le début de la saison, on se demandait si le changement de ratio allait affecter la performance de la défense. La réponse est oui. L’unité du coordonnateur Noel Thorpe n’a pas le même mordant que par les années passées. Même si les quarts adverses décochent rapidement leurs passes, ils sont beaucoup trop à l’aise dans leur pochette protectrice. La ligne défensive n’est pas en mesure d’appliquer une pression constante qui peut leur compliquer la vie. Pendant que l’ailier John Bowman s’est retrouvé au cours des derniers matchs, son coéquipier Gabriel Knapton s’est fait plutôt discret. Quant à Keith Shologan et Jabar Westerman, ils jouent à l’intérieur des limites de leur talent, mais ils ne sont pas en mesure de créer assez de situations gagnantes pour leurs deux ailiers défensifs. Chez les secondeurs, Kyries Hebert s’est encore affirmé comme le meneur, mais Chip Cox a démontré certains signes de ralentissement. Quant au remplaçant de Bear Woods, Dominique Tovell, il a bien joué à ses premiers pas dans le circuit canadien. La tertiaire ne l’a pas eu facile avec des blessures à plusieurs joueurs. On souhaite que les partants aux différentes positions soient en mesure d’aider l’équipe pour la suite de la campagne.

Unités spéciales : C-

Photo d'archives, Ben Pelosse

Analyse : La bonne nouvelle, le botteur Boris Bede a retrouvé ses repères. Il a été efficace lorsque Bruce Read a eu besoin de ses services. Pour le reste, les unités spéciales n’ont pas été en mesure de provoquer des choses sur une base régulière pendant les six premiers matchs. Sur les retours de bottés, Stefan Logan a souvent très peu de marge de manœuvre pour s’offrir une course intéressante. Puis, sur les retours adverses, la couverture est correcte, mais sans plus. Il serait intéressant que les Montréalais puissent causer des revirements sur une base plus régulière. En gros, c’est comme une sauce à spaghetti qui manque d’épices. Il faudra que le chef Bruce Read ajuste sa recette au goût de la LCF, car ça n’a pas été convaincant jusqu’à maintenant.