Calvin de Haan évite l’arbitrage de peu

Les Islanders de New York et le défenseur Calvin de Haan ont conclu une entente d’un an et de 3,3 millions $, mercredi avant-midi, quelques minutes avant de se soumettre au processus d’arbitrage salarial.

Le compte Twitter du quotidien «Newsday» a rapporté la nouvelle.

L’arrière de 26 ans, qui a touché 2,9 millions $ la saison passée, a ainsi trouvé une solution à son différend contractuel. Le réseau Sportsnet avait d’ailleurs indiqué lundi qu’un écart supérieur à 3 millions $ séparait l’offre de la demande.

De Haan a récolté cinq buts et 20 mentions d’aide pour 25 points en 82 rencontres lors du plus récent calendrier régulier. Le choix de premier tour, le 12e au total, des Islanders en 2009 a amassé 69 points, dont 11 filets, en 271 joutes dans la Ligue nationale de hockey.