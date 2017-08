Cooperstown... peut-être une dernière fois!

Cooperstown est un petit village niché dans les montagnes de l’État de New York. Pas bien loin d’Albany. Un village pittoresque qui évoque des petites communautés qu’on a tellement vues dans des films américains.

Laissez-moi vous conduire vers Cooperstown, le haut lieu du Temple de la renommée du baseball.

Une fois qu’on quitte la route I-87, nous arrivons dans un décor qui fait rêver. D’immenses montagnes verdoyantes, des arbres et des lacs qui côtoient les chemins de campagne... un décor qui évoque des souvenirs de jeunesse.

Sur place, je m’aperçois que la ville de Cooperstown a sans aucun doute inspiré le producteur du film « Field of Dreams », dont le rôle principal est interprété par Kevin Costner. Les gens sont très accueillants. Ils sont fiers que la tradition des maisons des années 1950 fasse partie de leur vie quotidienne. Faut marcher dans les rues adjacentes à Main Street pour découvrir le cachet de ces maisons.

Le long de la rue principale, les boutiques de souvenirs de baseball sont nombreuses. En déambulant, je lève la tête et qui est devant moi? Il a frappé de nombreux coups de circuits dans l’uniforme des Expos, mais il est surtout reconnu pour les barres de chocolats « Oh Henry » que les partisans lançaient sur le terrain après un de ses coups de quatre buts... c’est Henry Rodriguez!

Un peu plus loin, je croise l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire du baseball, Greg Maddux. Notre sujet de conversation rappelle les matchs de golf qu’il a joués au Club Le Mirage.

Rencontre émotive

La plus belle scène fut la rencontre de deux Canadiens qui se serraient fort dans leurs bras. Une amitié qui remonte aux années 60’s lorsqu’ils jouaient ensemble dans le réseau des filiales des Phillies. Le grand lanceur des Cubs de Chicago et membre du Temple de la renommée, Ferguson Jenkins et le Québécois, Marcel Guilbault. Ils avaient tous les deux le sourire aux lèvres.

Le premier joueur québécois de l’histoire des Expos, Claude Raymond a fait découvrir l’histoire du baseball à ses petits-enfants lors de leur visite au Temple de la renommée.

J’ai passé une soirée mémorable au cocktail en l’honneur des membres du Temple de la renommée.

L’ancien 2e but des Astros, Craig Biggio s’informe sur le retour possible des Expos. Il ajoute en me disant qu’il adorait visiter les nombreuses églises de Montréal.

Une épouse francophone

Le sujet de conversation avec Tom Glavine touchait ses enfants qui jouent au hockey. Et à un certain moment dans la conversation, son épouse est fière de me souligner qu’elle est une francophone. Une petite St-Onge dont ses grands-parents travaillaient dans les usines de textile au Rhode Island.

De son côté, Randy Johnson racontait à son fils que les Expos lui avaient donné la chance de lancer dans le baseball majeur. Il m’a déclaré qu’il n’était pas certain s’il aurait connu une aussi glorieuse carrière à Montréal. À l’époque, les Expos tentaient de gagner un championnat et il n’y avait pas de place pour un jeune lanceur erratique au monticule.

Il a adoré voir le Canadien à l’œuvre au Forum et il aimerait retourner les voir à l’œuvre au Centre Bell. Il a suivi des cours de photographie à l’université et il est aujourd’hui consultant auprès des Diamondbacks de l’Arizona.

J’étais triste lors de mon retour vers Montréal.

Était-ce la dernière fois que j’allais vivre de tels beaux moments?

Le Temple de la renommée pourrait rendre hommage à l’histoire du baseball à Montréal en intronisant Jacques Doucet.

Il ne faut pas oublier que cette fin de semaine a été rendue possible grâce à l’intronisation de Tim Raines. Raines est-il le dernier joueur des Expos? C’est à Vladimir Guerrero d’en décider.

Un brin d’humour

Ce matin alors que j’écrivais ma chronique, j’ai reçu un appel de mon bon ami Claude Mailhot.

Il trouvait assez unique l’exploit de deux matchs sans point ni coup sûrs dans la même journée contre la même formation comme le relatait mon collègue, Jacques Doucet, dans sa chronique d’hier. Avec un éclat de rire, Claude me demande si ma mémoire était sélective. Il avait raison.

Dans ses belles années de baseball junior, Claude était un excellent frappeur avec la formation de Montréal alors qu’à sa dernière saison, j’étais entraîneur adjoint avec le Kiwanis-Maisonneuve. Parmi ses coéquipiers il y avait Ron Fournier, Pierre Ladouceur, Richard Milot, Pierre Lacroix, l’ancien DG de l’Avalanche et Michel Savaria.