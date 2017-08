LCF: Mike Reilly est le joueur du mois

Le quart-arrière des Eskimos d’Edmonton Mike Reilly a reçu la principale mention de joueur du mois de juillet dans la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

Les deuxième et troisième titres mensuels ont été décernés au receveur de passes du Rouge et Noir d’Ottawa Greg Ellingson et à l’ailier défensif des Argonauts de Toronto Victor Butler.

Reilly a mené son équipe vers cinq victoires en autant de sorties, amassant 1628 verges et neuf touchés par la voie aérienne.

Il a complété 72,3 % de ses passes et n’avait commis aucune interception avant de voir les Lions de la Colombie-Britannique saisir deux de ses ballons, vendredi.

Pour sa part, Ellingson a réussi trois majeurs, tout en accumulant au moins 100 verges par la passe dans trois rencontres.

Il a notamment totalisé 170 et 149 verges contre les Argonauts et les Alouettes de Montréal, respectivement, au cours des semaines 3 et 5.

Enfin, Butler a provoqué trois échappés et réalisé 17 plaqués, dont sept sacs du quart, en cinq matchs.

L’ancien des Beavers de l’Université Oregon State a entre autres stoppé l’adversaire cinq fois en défense pendant la troisième semaine d’activités du calendrier face au Rouge et Noir.