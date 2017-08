Le fédéral s’occupe mal de ses militaires, dit Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, s’est montré particulièrement incisif sur le traitement réservé aux militaires et anciens combattants au pays, mercredi, en annonçant qu’il allait participer à un événement caritatif en leur honneur.

«Ça n’engage que moi, mais je trouve que le gouvernement s’occupe mal de ses soldats et ne se préoccupe pas de ces gens-là», a-t-il déclaré, citant le nombre «effarant» de suicides chez ce groupe de personnes au cours de la dernière décennie, à Québec.

Match amical

Régis Labeaume participait à l’annonce d’un match amical qu’il disputera contre son homologue de Montréal, Denis Coderre. «La Coupe des Maires Birks» sera tenue le 19 août au Stade Canac, domicile des Capitales, au profit de la Fondation des amis de l’Aviation royale du Canada, qui aide les familles des militaires des Forces armées canadiennes.

Les deux maires se sont dits très sensibles à cette cause pour expliquer leur implication. «Honnêtement, je pense que le gouvernement s’occupe mal de ses vétérans, et je le dirai toujours», a répété M. Labeaume, citant les cas élevés personnes qui souffrent du trouble de stress post-traumatique.

«Beaucoup de gens à Québec ont de gros problèmes avec ça, et je trouve qu’ils n’ont pas de soutien, alors si on peut le faire à notre façon en ramassant de l’argent, tant mieux», a-t-il indiqué.

À ses côtés, M. Coderre n’est pas allé aussi loin, mais il s’est dit bien au fait des problématiques touchant ce groupe de personnes. «Le monde, ces temps-ci, est quand même difficile. On vit dans un pays progressiste, et une des raisons pour lesquelles on a ces valeurs de liberté, c’est à cause de ces hommes et de ces femmes» militaires, a déclaré le maire de Montréal, indiquant qu’il fallait aussi penser aux sacrifices de leurs familles.

Rivalité sportive

La rivalité sportive entre Québec et Montréal renaîtra le temps d’un match au cours leurs maires agiront à titre de coachs dans des équipes composées essentiellement de personnalités des milieux d’affaires et de la politique. Les «Amis des Capitales de Québec» se mesureront ainsi aux «Amis des Expos de Montréal». Les sommes amassées iront aux centres de famille des bases militaires de Valcartier et de Bagotville.